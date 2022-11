comparsa nello spogliatoio dei serbi una bandiera del Kosovo “ritoccata”. Il vessillo presenta infatti colori serbi e una scritta in cirillico piuttosto esplicita: “Nessuna resa”. Calcio e politica continuano ad andare a braccetto in questo tanto discusso Mondiale in Qatar. Dopo i vari casi relativi ai diritti civili , dopo la questione della nazionale iraniana e il proprio governo a Teheran , è una foto apparsa su Twitter ad aprire il fronte anche sui Balcani. Dopo la gara tra Brasile e Serbia è infatti. Il vessillo presenta infatti

La provocazione è evidente e si rifà all’annosa questione dell’indipendenza del piccolo Stato del Kosovo, ormai indipendente dal 17 febbraio 2008. Parte della Serbia però fatica a riconoscere questo ottenimento politico registrato da tempo; tanto che lo stesso Kosovo ha ormai una federazione calcistica riconosciuta dalla stessa FIFA. ED è proprio qui che monta la polemica.

Ad

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

La Federazione di Pristina infatti non è rimasta a guardare e ha immediatamente preso posizione. Con un secco comunicato sui social ha chiesto alla FIFA di "sanzionare la Federcalcio serba per aver mostrato messaggi aggressivi contro la Repubblica del Kosovo prima della partita Brasile-Serbia ai Mondiali di Qatar 2022".

Tensioni anche con la Svizzera

Nel complesso rapporto fra calcio e politica nei Balcani c'è un capitolo recente che rischia di tornare di moda tra qualche giorno, quando Serbia e Svizzera si sfideranno nuovamente. Già al mondiale del 2018 si affrontarono le due nazionali come terzo match del girone, con in palio la qualificazione. I rossocrociati vinsero in rimonta con gol di Xhaka e Shaqiri, entrambi giocatori di origine albanese della parte più vicina al Kosovo e con famiglie che scapparono in Svizzera ai tempi delle persecuzioni contro gli albanesi nel paese ex jugoslavo. Dopo i gol e al termine di quella partita comparvero richiami a quella questione, con esultanze che mimarono lo stemma dell'aquila a due teste, simbolo della comunità di Tirana e del Kosovo albanese.

Non a caso c'è chi sostiene che la bandiera nello spogliatoio serbo sia stata proprio una risposta a quello "sgarbo" in diretta mondiale di quattro anni fa. Serbia-Svizzera del 2 dicembre dunque si prospetta come potenzialmente incandescente e come prossimo caso politico dei Mondiali di Qatar 2022.

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58