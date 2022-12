È una serata strana per. L’ennesima dall’inizio del Mondiale. Il "suo" Portogallo, anche se suo non sembra esserlo più, disintegra 6-1 la Svizzera giocando un calcio divertente, intraprendente e finalmente convincente. Lo fa grazie ad una super prestazione di Joao Felix e Bruno Fernandes, ma soprattutto grazie alla tripletta di uno scatenato Goncalo Ramos , alla prima da titolare in Qatar. Il classe 2001 del Benfica è stato scelto da Santos proprio al posto di CR7, che per la prima volta dal 2008 - e più in generale per la prima volta nella fase ad eliminazione diretta - si è dovuto accomodare in panchina, come recita il dato opta che vi proponiamo qui sotto.