Ne è uscito un 4-3-3 in cui non mancano di certo nomi eccellenti. Prosegue il conto alla rovescia per l'inizio dei Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre . In attesa di scoprire quali saranno i protagonisti, le rivelazioni e le delusioni del torneo, abbiamo provato a stilare la Top 11 dei cosiddetti grandi esclusi ovvero dei giocatori che, per scelta dei commissari tecnici, non sono stati inseriti nell'elenco dei convocati . Attenzione: non sono stati considerati gli infortunati o chi non è riuscito a qualificarsi ma solo chi - pur essendo arruolabile - sarà costretto a guardare i Mondiali da casa.

Difesa di lusso, da Tomori a Sergio Ramos

Ad

De Gea, rimasto addirittura fuori dalle pre-convocazioni della Spagna di Luis Enrique, abbiamo optato per una linea difensiva a 4. Sugli esterni ci sono Tomori e Mendy: il difensore inglese del Milan è stato escluso un po' a sospresa da Southgate (Sergio Ramos che a 36 anni vede sfumare la possibilità di giocare il quinto Mondiale della sua carriera, anche se non va dimenticato che la sua ultima presenza con la Roja risale addirittura al marzo 2021. Fa discutere anche la scelta di Van Gaal di rinunciare a Botman, punto fermo del Newcastle terzo in classifica in Premier League. Davanti a, rimasto addirittura fuori dalle pre-convocazioni della Spagna di Luis Enrique, abbiamo optato per una linea difensiva a 4. Sugli esterni ci sono: il difensore inglese del Milan è stato escluso un po' a sospresa da Southgate ( qui il punto di vista dei nostri colleghi di Eurosport Inghilterra ) nonostante le ottime prestazioni in maglia rossonera, così come il terzino sinistro del Real Madrid non è stato preso in considerazione da Deschamps nonostante con i Blancos giochi con una certa continuità. Anche la coppia di difensori centrali 'esclusi' è di altissimo livello. Delusione cocente perche a 36 anni vede sfumare la possibilità di giocare il quinto Mondiale della sua carriera, anche se non va dimenticato che la sua ultima presenza con la Roja risale addirittura al marzo 2021. Fa discutere anche la scelta di Van Gaal di rinunciare a, punto fermo del Newcastle terzo in classifica in Premier League.

Mondiali Ct Iran polemico per la domanda sui diritti delle donne: "Quanto mi paghi per rispondere?" 10 ORE FA

Rio Ferdinand: "Tomori non covocato? Strano, ma non sorprendente"

A centrocampo spicca l'esclusione di Thiago Alcantara

A centrocampo l'esclusione più clamorosa è senza dubbio quella di Thiago Alcantara: il centrocampista del Liverpool, penalizzato da un infortunio nella prima parte della stagione, non è più stato tenuto in considerazione da Luis Enrique dopo Euro 2020. Completano il reparto Renato Sanches, l'assente più illustre nel Portogallo, e Gosens che sta probabilmente pagando lo scarso utilizzo con l'Inter.

Tutte le maglie delle 32 Nazionali ai Mondiali 2022

Tridente d'attacco Sancho-Firmino-Rebic

Nel tridente d'attacco dei grandi esclusi c'è Rebic: l'attaccante croato del Milan, vicecampione del mondo quattro anni fa in Russia, non gioca in Nazionale da un anno e mezzo e sconta il fatto di non essere titolare nei rossoneri di Pioli. Completano il reparto Firmino che, nonostante un buon rendimento con il Liverpool, deve fare i conti con una concorrenza agguerrita nel Brasile. Niente Qatar nemmeno per Sancho, che non sta certo vivendo una stagione esaltante al Manchester United.

Dai container alle stanze super lusso: le curiosità sugli 8 stadi dei Mondiali

Mondiali Francia, maledizione infortuni: anche Nkunku salta il mondiale 11 ORE FA