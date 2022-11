Voglio esprimere il mio affetto per il mio Paese e per la mia Nazionale", così comincia il messaggio dell'estremo difensore dell'Inter. E poi tuona: "Ieri non mi è stato permesso di scendere in campo per aiutare il Camerun, come faccio sempre, per raggiungere l'obiettivo. Mi sono sempre comportato nella maniera appropriata per guidare la squadra al successo". Prima di Camerun-Serbia , in casa dei Leoni Indomabili è scoppiato a sorpresa il caso André Onana . Il portiere è stato escluso dalla partita, non era nemmeno con la squadra, e il suo Mondiale è definitivamente finito, tanto che ha lasciato il Qatar , direzione Yaoundé. Durante e dopo il match terminato in pareggio sono circolate diverse versioni dei fatti. Solo ora ha preso la parola il diretto interessato tramite i suoi social, spiegando la sua posizione. "", così comincia il messaggio dell'estremo difensore dell'. E poi tuona: "".

La pace fallita

Il testo entra più nei dettagli nelle righe successive: "Ho fatto tutti gli sforzi e messo tutta l'energia per trovare delle soluzioni alla situazione che un giocatore spesso sperimenta, ma non c'è stata volontà dall'altra parte. Certe cose sono difficile da digerire. Comunque, rispetto sempre e supporto le decisioni delle persone in carica per portare al successo la squadra e il Paese". Da questo passaggio si evince che il giocatore ha provato a ricucire i rapporti ma qualcuno non gli ha permesso di avere un'altra chance. Questo qualcuno, probabilmente, non è nemmeno il CT Song, con il quale ha avuto il litigio, bensì l'irreprensibile presidente della federazione, ossia lo stesso Samuel Eto'o che lo aveva portato nella cantera del Barcellona.

Il comunicato di Onana poi prosegue e si conclude così: "Mando tutte la mia forza ai miei compagni di squadra perché abbiamo dimostrato che siamo capaci di andare molto lontano in questa competizione. I valori che io promuovo come persona e giocatore sono quelli che mi identificano e che la mia famiglia mi ha dato da quando sono un bambino. Rappresentare il Camerun è sempre stato un privilegio. Il Paese per prima cosa e per sempre. Grazie, André Onana"

Cosa è avvenuto

Il caos è sorto nell'allenamento di sabato. Rigobert Song, stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, rimprovera André Onana per lo stile di gioco e gli richiede di tenere meno la palla tra i piedi. Le parole utilizzate dal CT fanno perdere il controllo al portiere, che risponde a tono. Da lì una discussione prolungata all'interno della quale l'interista suggerisce alla guida tecnica di far giocare un altro al posto suo. E Song gli promette che così farà. Finita la sessione, il problema rimane. Pare, infatti, che Onana si sia rifiutato di andare in conferenza stampa al fianco di Song. Un altro comportamento ritenuto grave. Una versione camerunese dei fatti sostiene persino che Onana abbia preso di mira N'Koulou, ritenuto da lui non adatto tatticamente. Ma questo scoop sarebbe già stato smentito.

La notizia dell'esclusione gli viene riferita soltanto la mattina stessa della sfida con la Serbia, ossia lunedì, sebbene probabilmente premeditata. E' Song a comunicare ad Onana questa decisione, e gli dice che resterà addirittura in albergo. A questo punto interviene Samuel Eto'o, presidente della federazione, perché il portiere va a chiedergli spiegazioni. Nessuna apertura, anzi. Sembra che abbia subito messo in chiaro che il suo Mondiale era finito. Una delusione enorme per Onana che si aspettava un dialogo. Il comunicato della federazione però tarda ad arrivare, e pure la conferenza post partita di Song pare una mano tesa al nerazzurro. Eto'o però è irremovibile. Così, nella serata di lunedì arriva la comunicazione ufficiale: sospeso temporaneamente. E addio Qatar.

