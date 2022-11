Argentina, comunque, si è rimessa in carreggiata grazie Polonia di Lewandowski. Risultato tutt'altro che scontato e serve la vittoria per il passaggio del turno perché il pareggio potrebbe non bastare in caso di successo di Messico o Arabia Saudita dall'altra parte (con una delle due Scaloni ha ridisegnato il suo 4-2-3-1. C'è Enzo Fernandez dal primo minuto, dopo il gol realizzato proprio al Messico, ma soprattutto manca Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è stato bocciato dal ct Scaloni dopo due partite, obiettivamente, anonime del Toro. Al suo posto Julián Álvarez, giovane 22enne acquistato nell'ultima estate dal Manchester City. È la partita decisiva, quella da dentro o fuori. L', comunque, si è rimessa in carreggiata grazie al successo sul Messico ma, ora, affronta ladi. Risultato tutt'altro che scontato e serve la vittoria per il passaggio del turno perché il pareggio potrebbe non bastare in caso di successo di Messico o Arabia Saudita dall'altra parte (con una delle due che abbia poi una migliore differenza reti ). A pesare resta quel clamoroso ko contro l' Arabia Saudita alla prima giornata . Ecco cheha ridisegnato il suo 4-2-3-1. C'èdal primo minuto, dopo il gol realizzato proprio al Messico, ma soprattutto manca. L'attaccante dell'Inter è stato bocciato dal ct Scaloni dopo due partite, obiettivamente, anonime del. Al suo posto, giovane 22enne acquistato nell'ultima estate dal Manchester City.

Le formazioni ufficiali

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Świderski, Lewandowski. All. Czeslaw Michniewicz

ARGENTINA (4-2-3-1): E.Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; de Paul, Enzo Fernández; Á.Di María, Messi, Mac Allister; J.Álvarez. All. Lionel Scaloni

Contro Arabia Saudita e Messico: due 5 per Lautaro

Il Mondiale di Lautaro Martinez non è nato sotto una buona stella, come per tutti i giocatori dell'Argentina. L'attaccante dell'Inter aveva anche segnato, ma in fuorigioco, poi è scomparso nella ripresa.

Lautaro MARTINEZ, voto 5 - Due gol in fuorigioco, poi il vistoso calo nella ripresa. Viene inghiottito dai centrali sauditi, finendo spesso anticipato sul più bello.

Contro il Messico non è andata tanto meglio per Lautaro Martinez che è stato poi sostituito dopo 63 minuti. E, invece, l'Argentina si è rialzata con elementi nuovi. Cosa che ha portato Scaloni a cambiare squadra.

Lautaro MARTINEZ, voto 5 - Evanescente. Un tunnel in zona difensiva, un colpo di testa largo, una costante sensazione di scoramento. Insufficiente.

