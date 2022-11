Brasile-Svizzera, match valido per la seconda giornata del Gruppo G del Mondiale Qatar 2022, è terminato sul punteggio di 1-0 , frutto della rete di Casemiro. Con questo risultato la Selecao vola agli ottavi con un turno d'anticipo, mentre la Svizzera avrà due risultati su tre a disposizione contro la Serbia (a patto che il Camerun non batta il Brasile; in quel caso potrebbe iniziare a contare la differenza reti). Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Brasile

ALISSON 5,5 – Si prende un paio di rischi di troppo con i piedi.

Eder MILITAO 6,5 – C’è chi lo voleva titolare a prescindere dalle condizioni di Danilo. Stasera sicuramente dà una motivazione in più a quelli di quel partito.

Thiago SILVA 6 – Il Brasile dietro è un muro ma la Svizzera oggi crea pochissimo. Facile il suo match, di puro controllo.

MARQUINHOS 6 – Come sopra.

Alex SANDRO 6,5 – Le cose sono due. O è allergico a Torino, o è il fratello del giocatore degli ultimi due anni in bianconero. Rigenerato. Dall’86’ Alex TELLES – sv.

FRED 6 – Tite va con la scelta difensiva. Il Brasile fatica a lungo a creare cose buone, ma in campo il giocatore non commette errori. Dal 58’ Bruno GUIMARAES 6,5 – Il suo ingresso da un po’ più di brio alla manovra.

CASEMIRO 7 – Inevitabile non premiare l’uomo-qualificazione come il ‘man of the match’. Si conferma giocatore in ogni caso di enormi qualità non solo dal punto di vista dell’ordine difensivo, ma anche nelle capacità balistiche.

Lucas PAQUETA 5 – Bocciato. Tra le linee non trova spazio, vede pochi palloni e di conseguenza non fa mai la giocata. Dal 46’ RODRYGO 7 – Il migliore in campo insieme a Casemiro. Il suo ingresso dà più brillantezza alla manovra offensiva, ma anche maggiore rapidità. Non a caso il gol nasce da un suo tocco di prima.

RAPHINHA 5,5 – Onestamente non si capisce da dove derivi l’hype su questo giocatore. La sua è una prestazione anonima se non per quel bel passaggio nel primo tempo che manda in porta Vinicius. Pochino, per un titolare del Brasile con queste ambizioni. Dal 73’ ANTONY 6 – Niente di particolare nemmeno per lui. Ingresso onesto, ma senza lustrini.

RICHARLISON 5 – Uomo partita della prima giornata, oggetto quasi misterioso della seconda. Del resto anche nel primo match, va detto, non è che avesse fatto un granché fino ai gol. La retroguardia Svizzera gli prende le misure e alla fine combina poco. Dal 73’ Gabriel JESUS 6 – Più brillante l’attaccante dell’Arsenal. Ma anche lui non produce nulla di clamoroso. Come tutto il Brasile odierno, del resto.

VINICIUS JR. 6,5 – Sicuramente il più brillante dell’intero fronte offensivo tra quelli partiti titolari. Un gol annullato, una grande occasione creata, una prestazione sicuramente importante anche in una partita con poche occasioni per la sua squadra.

All. TITE 6 – Niente di più della sufficienza. Perché è vero che la Svizzera si dimostra una squadra tosta, ma la sua formazione titolare con un centrocampista di contenimento in più come Fred forse non è l’idea più brillante del mondo per sfondare una squadra che aveva preso un gol in tutto il girone di qualificazione europeo ai Mondiali.

Le pagelle della Svizzera

Yann SOMMER 6,5 – Attento in più di un’occasione. Dalla parata su Vinicius a un paio di uscite e riflessi da corner. Assolutamente incolpevole sul gol, che è una bomba all’incrocio.

Silvan WIDMER 5 – “Va bene la prudenza, ma la porta è dall’altra parte”. Questo è ciò che qualcuno avrebbe dovuto dire a Widmer durante la partita. L’ex Udinese ha fatto solo passaggi all’indietro. Dall’86’ Fabian FREI – sv.

Manuel AKANJI 6,5 – Partita assolutamente positiva. Non deve ingannare il risultato finale. Tantissime chiusure puntuali, tra cui anche alcune nel recupero che evitano agli elvetici un bilancio peggiore; cosa quest’ultima particolarmente importante nel caso di un arrivo a pari punti.

Nico ELVEDI 6,5 – Anche lui gioca una buonissima partita dietro, dove concede pochissimo agli avanti brasiliani. L’unica sbavatura – ma comunque era una giocata molto difficile da fare – nel tackle mancato che manda in porta Vinicius per il gol. Ma per sua fortuna viene annullato.

Ricardo RODRIGUEZ 6 – Qualche rara sortita offensiva, ma una partita assolutamente sufficiente nel lavoro difensivo.

Remo FREULER 6 – Non sempre brillante nell’uscita palla, ma il solito giocatore intelligente nella lettura delle giocate.

Granit XHAKA 6 – Alla fine gioca quasi da difensore centrale in più. Partita generosa dal punto di vista difensivo. Come quasi tutta la Svizzera, di fatto, ne esce promosso.

Fabian RIEDER 6 – Combina poco davanti e in fase di copertura si perde un ripiegamento nel primo tempo che quasi manda in gol Vinicius. Dal 59’ Renato STEFFEN 6 – Entra e si piazza lì a schermare la difesa, eseguendo i compiti difensivi.

Djibril SOW 6 – Dal punto di vista offensivo il nulla totale; da quello difensivo pedina eccellente nel pressing sui portatori brasiliani. Dal 75’ Michel AEBISCHER 6 – Finale di partita onesto, senza particolari cose da segnalare.

Ruben VARGAS 5,5 – Ha l’opportunità di giocarsi un paio di uno contro uno con Militao. Non lo salta una volta. Dal 59’ Edmilson FERNANDES 5,5 – Niente di particolare nemmeno qui. Tocca qualche pallone sulla trequarti brasiliana ma non ne esce mai nulla di interessante.

Breel EMBOLO 5,5 – Tra Thiago e Marquinhos non vede un pallone che sia uno. Dal 75’ Haris SEFEROVIC 6 – Il classico ‘6 politico’ da 20 minuti finali.

All. Murat YAKIN 6 – Non si snatura, mette in campo una squadra coperta ma capace anche di sapersi alzare quando è necessario, evitando così l’effetto ‘assedio’. La sua Svizzera resta la grande favorita per il secondo posto, anche se con la Serbia, forse, dovrà provare a giocare una partita un po’ più proiettata in avanti e senza troppe speculazioni.

