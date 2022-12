Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Germania fuori ai gironi! Inutile il 4-2 alla Costa Rica 4 ORE FA

Le pagelle della Costa Rica

Keylor NAVAS 6,5: tante paratissime. E' aiutato anche dai pali e dall'imprecisione offensiva tedesca, ma il suo lavoro lo fa egregiamente, nonostante i 4 gol subiti (in cui è praticamente sempre incolpevole).

Keysher FULLER 7: l'anima della Costa Rica. Parte dalla destra e se ne va a tutta velocità, sfiorando il gol personale a fine primo tempo e corroborando l'acuto del momentaneo 1-1 firmato Tejeda.

Dal 74' Jewison Bennette 5,5: fatica a prendere le misure giuste, il laterale offensivo del Sunderland, entrato quando la Germania era intenta a dilagare.

Oscar DUARTE 6: in difesa lascia troppi spazi, ma la sufficienza se la guadagna andando a "costruire" il gol del momentaneo 2-1 costaricense.

Manley WASTON 6: si può dire lo stesso, in pratica, rispetto alla pagella di Duarte.

Juan Pablo VARGAS 6,5: anch'egli fatica tantissimo là dietro, ma ha il grande merito di segnare la rete che, per tre minuti, regala un'illusione paradisiaca ai centamericani.

Bryan OVIEDO 6: l'ex Sunderland non disegna le incursioni offensive lungo la mancina.

Dal 90'+4 Anthony Contreras: sv.

Brandon AGUILERA 5: spaesato sulla destra. Luis Fernando Suarez lo toglie dal mazzo all'intervallo.

Dal 46' Youstin Salas 6,5: decisamente meglio del compagno sostituito. Bene sia in fase di spinta che in quella di ripiego.

Celso BORGES 5,5: qualche buona intuizione, ma al cospetto della metà campo tedesca va spesso in apnea.

Yeltsin TEJEDA 6,5: compare, in pratica, solamente per siglare l'1-1 in tap in. E non è poco.

Dal 90'+4 Roan Wilson: sv.

Joel CAMPBELL 5: una girata mancata, in piena area, nel corso del primo tempo e il resto della partita da "Chi l'ha Visto" per l'ex Arsenal e Frosinone.

Johan VENEGAS 5,5: completamente isolato, là davanti. Fa quel che può.

Dal 74' Ronald Matarrita 6: entra con grande grinta. Che talvolta non sa controllare. Comunque da premiare.

Mister Luis Fernando SUAREZ 6,5: sfiora un'impresa epocale. Impossibile dargli di meno.

Le pagelle della Germania

Manuel NEUER 4,5: inguardabile su entrambi i gol subiti, ovvero sulla respinta corta che dà il "la" alla rete dell'1-1 di Tejeda e sull'uscita a farfalle che propizia l'acuto di Vargas.

Niklas SÜLE 6: non va oltre il compitino sulla corsia bassa di destra.

Dal 90'+4 Matthias Ginter: sv.

Antonio RÜDIGER 4,5: troppi buchi difensivi. Certo, anche Raum - dalla sua parte - non lo aiuta in fase di ripiegamento.

David RAUM 5,5: parte benissimo, con un gran cross per il gol di Gnabry. Poi si perde e, quando si tratta di rientrare, ne combina una dietro l'altra.

Dal 67' Mario Götze 6,5: insieme ad Havertz, dà quel pepe in più alla Germania negli ultimi 20 metri di campo.

Joshua KIMMICH 6: in mediana, bene in fase di costruzione, decisamente meno in quella di filtro.

İlkay GÜNDOGAN 5,5: prestazione al di sotto degli standard del fantastico centrocampista del Manchester City.

Dal 55' Niclas Füllkrug 7: conferma lo status di attaccante senza fronzoli, concreto. Quasi uno Schillaci di Germania. Che, forse, avrebbe dovuto trovare più spazio.

Leon GORETZKA 5,5: prestazione senza particolari acuti tra le linee di metà campo e attacco.

Dal 46' Lukas Klostermann 6: più incisivo rispetto al compagno sostituito.

Leroy SANE 6: ancora fuori forma dopo l'infortunio. Là davanti da tutto se stesso e, per questo, è comunque da premiare.

Serge GNABRY 7: tanti inserimenti, un bel gol. Tutto per celebrarlo, non fosse per la prematura eliminazione dai Mondiali.

Thomas MÜLLER 5,5: nel primo tempo, con un tuffo di testa, getta alle ortiche un gol già fatto.

Dal 66' Kai Havvertz 7,5: entra e dà la sveglia a una Germania propositiva ma troppo velleitaria sottoporta, confermando la forte carenza di "numeri 9" nel paese teutonico. Che, peraltro, l'attaccante del Chelsea non è...

Mister Hans-Dieter FLICK 4,5: non certamente per questa partita. La sua cura dopo il lunghissimo ciclo Löw non è servita: per la Germania, seconda e clamorosa eliminazione di fila al primo turno.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58