Croazia-Brasile, match valido per i quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar, è terminato sul punteggio di 1-1 nei 120 minuti sul campo (frutto delle reti di Neymar e Petkovic) e per 5-3 in favore dei croati dopo i calci di rigore . Con questo risultato la Croazia si conferma come minimo tra le prime 4 del mondo centrando la semifinale; il Brasile invece torna a casa per un Mondiale che non vince dal 2022. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Croazia

Dominik LIVAKOVIC 9 – Eroe assoluto del Mondiale della Croazia. Non c’è veramente molto da dire se non questa: ha parato tutto ciò che poteva parare. Nel secondo tempo almeno 4 interventi decisivi. E poi subito il primo rigore, a indirizzare la serie. Una prestazione perfetta. Meglio di così non si può fare.

Josip JURANOVIC 7,5 – Una partita sontuosa a destra, in spinta costante nel primo tempo e in ripiegamento quando ce n’è stato bisogno. Prestazione davvero di altissimo livello.

Dejan LOVREN 7 – Vicino allo spiritato Gvardiol e dentro una squadra dal centrocampo delizioso fa davvero un figurone.

Josko GVARDIOL 7,5 – Quando non c’è Livakovic, c’è lui a metterci la gamba, oppure il corpo, o ancora la testa. Insomma, qualsiasi cosa per anticipare, fermare, pulire l’area di rigore. Un Mondiale da assoluto protagonista.

Borna SOSA 6,5 – Decisamente meno brillante di Juranovic ma attentissimo in fase difensiva. Dal 109’ Ante BUDIMIR – sv.

Luka MODRIC 8,5 – Un signore del calcio. Ma per davvero. Un fuoriclasse assoluto, eterno in ogni apporto qualitativo alla gara. C’è la sua apertura nell’azione che porta al pareggio di Petkovic. C’è il calcio di rigore trasformato. C’è la meraviglia della prestazione di un 37enne che è semplicemente un genio assoluto di questo sport.

Marcelo BROZOVIC 6 – Vietato dare insufficiente nella notte dell’impresa, ma il centrocampista tesserato dell’Inter è colui che ha rischiato di far saltare tutto. Si mangia un gol incredibile sullo 0-0 ai supplementari. E in più di un’occasione perde qualche pallone di troppo. Dal 114’ Mislav ORSIC 7,5 – Entra e nel giro di un nulla piazza prima l’assist per il pari di Petkovic e poi trasforma anche il calcio di rigore. Niente male.

Mateo KOVACIC 7 – In mezzo al campo mette in scena un match senza sbavature, tamponando a dovere ma uscendo anche con passaggi puliti. E’ lì la vera forza di questa squadra: una mediana dal QI altissimo e dalla tecnica sopraffina. Dal 106’ Lovro MAJER 7 – Trasforma con freddezza il suo rigore.

Mario PASALIC 7 – Una partita di grandissima intelligenza anche la sua, con giocate sempre corrette in entrambe le fasi e in un ruolo – va detto – che non è il suo. Di nuovo: il segreto della Croazia è che ha giocatori di qualità ma soprattutto giocatori che capiscono questo sport. Dal 72’ Nikola VLASIC 7 – Ingresso buono anche per lui, seppur in un momento di maggior sofferenza per la Croazia. Tra gli altri, anche per lui, il merito di essere freddissimo dal dischetto.

Andrej KRAMARIC 6 – Passa una serataccia in mezzo a Marquinhos e Thiago Silva, con la Croazia che ha nel ‘9’ ciò che pare essere il suo vero unico punto debole. Lavora per la squadra ma non è mai pericoloso. Dal 73’ Bruno PETKOVIC 8 – Conta un solo fatto: senza il suo gol, non ci sarebbe stata la successiva festa ai rigori. Decisivo.

Ivan PERISIC 7,5 – Altro giocatore fuori dal comune. Disputa due partite in una, probabilmente, per scatti e chilometri percorsi. Sempre lucido però, come nell’assist al bacio che Brozovic non trasforma. Che fenomeno anche lui.

All. Zlatko DALIC 7 – La sua Croazia ha vinto una partita su cinque eppure è in semifinale ai Mondiali. No, non è un caso. Mette in campo una formazione che limita al Brasile ma al tempo stesso non rinuncia a giocare. Azzecca i cambi e lo fa non avendo a disposizione – specialmente davanti – la batteria di talento che aveva Tite.

Le pagelle del Brasile

ALISSON 6 – A lungo inoperoso, la Croazia gli crea pochi pericoli. Ai rigori intuisce un solo penalty. Ma non gliene si può fare una colpa.

Eder MILITAO 6,5 – Pur non essendo il suo vero ruolo spinge e crea pericoli. Al di là dell’eliminazione la sua è una partita pregevole. Dal 106’ Alex SANDRO – sv.

MARQUINHOS 5 – Nonostante la partita non sia stata negativa, ci sono due sbavature decisive. In leggero ritardo sulla chiusura che porta al gol di Petkovic (dove c’è comunque una dose di sfortuna); e il rigore calciato sul palo. Dettagli. Ma il Brasile è a casa.

Thiago SILVA 6 – Si prende in tasca prima Kramaric e poi Petkovic, non concedendo una singola occasione.

DANILO 5 – Soffre tantissimo, almeno nel primo tempo, la spinta di Juvanovic, che lo costringe da subito al giallo e a giocare così una partita timida.

Lucas PAQUETA 7 – Una bella partita in mezzo al campo, impreziosita dalla giocata con Neymar che alla fine manda in gol il brasile. Dal 106’ FRED – sv.

CASEMIRO 7 – Anche la sua è una partita positiva. Al 117° il Brasile era qualificato in semifinale. Trasforma anche il rigore con freddezza. A differenza dei compagni.

RAPHINHA 5 – Forse il peggior brasiliano dell’intero fronte offensivo. Dal 56’ ANTONY 6,5 – Il suo ingresso porta più vivacità. Non è un caso che il Brasile nella ripresa costruisca le occasioni migliori.

NEYMAR 7 – Lui la giocata l’aveva fatta, aprendo l’azione, conducendo l’uno-due e poi saltando il portiere. Non è bastata. Scoppia in lacrime alla fine, per un sogno Coppa del Mondo che portava come sfondo sul cellulare e che resterà, almeno per altri 4 anni, una semplice immagine digitale.

VINICIUS JR. 5,5 – Un avvio che sembrava promettente, con le cose migliori del primo tempo del Brasile che erano probabilmente nate dai suoi piedi. Si spegne quasi subito però, lasciando il posto a Rodrygo. Dal 65’ RODRYGO 5 – Pesa il calcio di rigore sbagliato subito in avvio di sessione. Una mazzata che dà ancor più fiducia ai successivi 3 croati dagli 11 metri che forti del “cuscinetto” di vantaggio calciano con molta più serenità.

RICHARLISON 5 – Questa sera non riesce mai a incidere e sull’unica palla buona si fa ipnotizzare da Livakovic. Dall’83’ PEDRO 6,5 – Discreto impatto fisico, buon finale di partita. Dal dischetto non sbaglia.

All. TITE 5 – Il Brasile brillante e divertente visto in questo Mondiale finisce a sbattere sul primo vero ostacolo, sulla prima vera “squadra seria” che si trova davanti. Perché non ce ne vogliano Camerun, Svizzera, Serbia e Corea del Sud, ma la Croazia era il primo vero test sulla strada della Coppa del Mondo. Ed è stato un test fallito. E questo al di là del fatto che mancassero 3 minuti all’accesso in semifinale. Era un Brasile da cui ci si aspettava qualcosa in più sul piano del gioco, della manovra offensiva; e che invece, a lungo, è rimasto imbrigliato dalle trame di una Croazia attenta e ordinata. E' insomma una missione fallita la sua. L'ennesima, ormai, di una Selecao che continua a sfornare un'infinità di talenti al mondo del calcio ma che resta a secco da Corea e Giappone 2002. Vent'anni. And counting...

