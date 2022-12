Francia-Marocco, seconda semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar, è terminata sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Theo Hernandez e di Kolo Mouani. Con questo risultato la Francia bissa la finale di Russia 2018 e andrà a sfidare l'Argentina nell'ultimo atto di domenica. Il Marocco invece dovrà accontentarsi della 'finalina' con la Croazia. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Francia

Hugo LLORIS 6,5 – Un paio di parate importanti nel momento in cui la Francia ne ha avuto bisogno.

Jules KOUNDE 7 – Dal suo lato difensivo il Marocco attacca di meno. Si dimostra comunque attento quanto c’è da chiudere e salva un gol già fatto del Marocco in pieno recupero..

Raphael VARANE 7 – Come tutto il reparto difensivo francese gioca una partita di estrema attenzione, concedendo le briciole.

Ibrahima KONATE 7,5 – E’ sua una clamorosa chiusura difensiva sottoporta che salva un gol del Marocco che sarebbe stato ormai fatto. Un intervento che cambia la partita e contribuisce a mandare la Francia in finale.

Theo HERNANDEZ 7 – Coordinazione super in avvio, quando si fa trovare pronto a mettere dentro il gol che mette la partita della Francia in discesa. Il resto è una partita molto solida a livello difensivo, dove si trova a dove gestire due clienti scomodissimi come Hakimi e Ziyech.

Youssouf FOFANA 6,5 – Chiamato in causa al posto del febbricitante Rabiot, gioca una partita onesta, senza fronzoli ma di buonissima sostanza.

Aurelien TCHOUAMENI 7 – Un primo tempo di grande, grande intensità. Coperture tante, ma anche capacità tecniche nel saper uscire palla a terra.

Antoine GRIEZMANN 8 – Partita incredibile. Regista occulto, ma soprattutto uomo in più della Francia in ogni zona del campo. Non si contano gli intercetti difensivi in area. Intelligenza e umiltà nell’approccio a questa gara, specchio di tutto il suo Mondiale.

Ousmane DEMBELE 5,5 – L’unico bocciato di una Francia promossa in massa. Crea pochissimo. Dal 78 Randal KOLO MOUANI 6,5 – Al posto giusto nel momento giusto: ovvero dove arriva il rimpallo di Mbappé che porta al gol sul primo pallone toccato. Si può dire? Lo diciamo: più fortunato che bravo.

Olivier GIROUD 6 – La Francia fa il gol subito e in sostanza, poi, smette di attaccare. Giroud però è presente sull’unica palla buona: una gran conclusione sparata sul palo. Dal 66’ Marcos THURAM 6 – Entra col piglio giusto, facendo sportellate grazie al suo fisico e dando una mano agli avanti transalpini.

Kylian MBAPPE 7 – Alla fine c’è ancora lui in entrambi i gol della Francia. Il primo, con un tiro sporcato che porta alla rete di Hernandez; e il secondo, con una danza in area e altro tiro deviato che finisce a Kolo Mouani. La fortuna aiuta gli audaci, dice il proverbio.

All. Didier DESCHAMPS 6,5 – Sembra la replica di Russia 2018: è una Francia che non convince a pieno, ma che vince sempre. Era stato così se ci pensate anche all’Europeo, dove l’incidente di percorso erano stati i rigori con la Svizzera. E’ una squadra solida, una squadra molto fisica, ma soprattutto una squadra con enorme talento, che può affidarsi alle giocate dei suoi fuoriclasse. Ah, ultima ma non meno importante: c’è anche una bella dosa di fortuna. Discriminante fondamentale al successo in ogni campo della vita.

Le pagelle del Marocco

Yassine BOUNOU 5,5 – Non impeccabile questa sera, specialmente nell’occasione del primo gol dove forse gli manca un pizzico di tempismo.

Achraf HAKIMI 7 – Ha fatto veramente tutto il possibile, provando a sfondare contro il miglior terzino sinistro al mondo. Tante situazioni pericolose create, una partita generosissima.

Jawad EL YAMIQ 5 – Poco importa la rovesciata che rischia di finire sull’album delle figurine. E’ suo il buco sulla fuga di Griezmann che porta al primo gol francese; così come sono sue un altro paio di letture sbagliate a livello difensive.

Achraf DARI 5,5 – Molto, molto impreciso. Chiamato in campo all’ultimo secondo per il forfait di Aguerd gioca una partita di sofferenza, dando la sensazione, spesso, di essere insicuro.

Romain SAISS 5,5 – Il capitano del Marocco sceglie ancora una volta di stingere i denti, comprensibile essendo questa la “gara della vita”. Peccato duri 20 minuti e costi un cambio al tecnico. Dal 21’ Selin AMELLAH 6,5 – Il suo ingresso riporta ordine tattico a un Marocco troppo confuso nei primi 20 minuti.

Noussair MAZRAOUI 5 – Anche lui non al meglio, al rientro, gioca un primo tempo piuttosto timido e senza spunti degni di nota. Dal 46’ Yahia ATTIYAT ALLAH 6 – Una mezzora di discreta spinta offensiva, nonostante il Marocco ci provi più sull’altra corsia rispetto alla sua. Dal 77’ Abdessamad EZZALZOULI – sv.

Sofyan AMRABAT 6,5 – Si conferma anche stasera come uno dei migliori. Quando il Marocco ritrova il solito ordine tattico del 4-3-3 prende in mano la squadra e la fa girare così come l’avevamo vista in questo Mondiale.

Azzedine OUNAHI 6,5 – Si sposta spesso a destra per combinare sia con Hakimi che con Ziyech. Contribuisce a create le situazioni di gioco migliori dei marocchini.

Hakim ZIYECH 7 – Insieme ad Hakimi è il migliore in campo del Marocco. Tante belle combinazioni partendo dall’esterno. Il problema poi è che in area si trova davanti il muro francese con l’aggiunta dell’onnipresente Griezmann.

Youssef EN-NESYRI 5,5 – E’ dura lì in mezzo stasera, con una Francia che fa enorme densità gli arrivano davvero pochi palloni giocabili. Dal 66’ Abderazak HAMDALLAH 5 – Un dribbling di troppo in area, nel secondo tempo, sull’unica occasione buona. Una chance che avrebbe potuto portare potenzialmente al pareggio. Errore abbastanza grave.

Sofiane BOUFAL 6 – A sinistra il Marocco costruisce meno rispetto a quanto non faccia a destra. Prova qualche giocata delle sue, ma in pochi spazi fatica a incidere. Dal 66’ Zakaria ABOUKHLAL 5 – Mezz’ora in cui non riesce mai a essere pericoloso.

All. Walid REGRAGUI 5 – Sceglie a tutti i costi di affidarsi alla vecchia guardia, modifica il modulo tattico, finisce col buttare via il primo tempo e probabilmente anche la partita. Ci riferiamo alla scelta Saiss – evidentemente rotto, visti i 21 minuti in campo – così come alla scelta di passare al 5-4-1 proprio per dare più protezione, probabilmente, a un giocatore non al meglio. Ma anche alla chiamata Mazraoui, convalescente ed evanescente... E non a caso tolto all’intervallo. Insomma, fa un mezzo disastro in avvio; così come nel secondo tempo, quando nel momento migliore dei suoi leva anche Boufal ed En-Nesyri per mettere due giocatori che levano riferimenti a tutta la squadra. In 5 parole? Toppa la partita della vita. Peccato. Perché nella mezz’ora di Marocco così come l’avevamo conosciuto fin qui, la squadra aveva messo in difficoltà anche la Francia.

