Galles-Iran , gara valevole per la 2a giornata del gruppo B del Mondiale 2022 in Qatar, è terminata sul punteggio di 0-2 frutto delle reti di Cheshmi e Rezaeian in pieno recupero. Con questo risultato, persiani a 3 punti coi britannici fermi a quota 1. Gara arbitrata dal guatemalteco Mario Escobar. Diamo un'occhiata alle pagelle per capire l'andamento dell'incontro disputatosi all'Ahmad bin Ali Stadium di Al- Rayyan.

Le pagelle del Galles

Wayne HENNESSEY 6: media tra l'8 per ciò che si merita tra i pali e il 4 per l'uscita disastrosa sulla trequarti ai danni di Taremi, che gli costa il cartellino rosso e, al Galles, l'inferiorità numerica che porterà all'uno-due mortifero dell'Iran in pieno recupero.

Wayne Hennessey espulso in Galles-Iran Credit Foto Getty Images

Joe RODON 6,5: controlla con estrema attenzione Azmoun, mentre su Taremi è costretto al fallaccio che gli costa il cartellino giallo. Nel complesso, una prestazione irreprensibile.

Chris MEPHAM 6: talvolta in apnea, in fase di disimpegno, però, il centrale del Bournemouth si fa apprezzare.

Ben DAVIES 6: bene il difensore del Tottenham di Antonio Conte, proficuo anche in fase di spinta.

Connor ROBERTS 5,5: troppo timido l'esterno destro del Burnley...

Dal 57' Brennan Johnson 5,5: l'attaccante del Nottingham Forest entra per spaccare in due la partita, ma in realtà finisce nell'anonimato più assoluto.

Harry WILSON 5,5: poco produttivo, in fase di costruzione, il centrocampista del Fulham.

Dal 58' Daniel James 5,5: consultare la pagella di Brennan Johnson per capire la prestazione dell'attaccante del Fulham, entrato a formare un 4-2-4 assolutamente poco equilibrato.

Ethan AMPADU 6: buono in fase d'interdizione, senza strafare.

Dal 58' Joe Allen 4,5: disastroso quel disimpegno al 98' che apre la strada alla rete di Cheshmi.

Joe Allen dopo l'errore fatale, Galles-Iran, Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Neco WILLIAMS 6: primo tempo di grande spinta e iniziativa. Nella ripresa cala molto come, del resto, tutta la squadra.

Ahmad Noorollahi e Neco Williams durante Iran-Galles - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Aaron RAMSEY 4,5: partita da "Chi l'ha visto?" per l'ex Juve, che crea poco o nulla.

Dall'88' Danny Ward sv: entra subito dopo l'espulsione di Hennessey, senza tuttavia avere sostanziali colpe.

Kieffer MOORE 5: dopo la sua conclusione ravvicinata (respinta da Hosseini) al 12', davvero poca cosa là davanti.

Gareth BALE 4,5: dalla grinta contro gli Stati Uniti, all'indolenza nella partita contro l'Iran...

Gareth Bale a terra dopo la sconfitta contro l'Iran, Galles-Iran, Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Mister Robert PAGE 5: il suo Galles ha poche energie e, soprattutto poche idee. A tratti macchinoso, si è fatto letteralmente sorprendere dalla freschezza atletica della formazione iraniana.

Le pagelle dell'Iran

Hossein HOSSEINI 6,5: chiude la saracinesca in un paio di circostanze, soprattutto al 12' sulla scivolata volante di Moore da pochi passi.

Ramin REZAEIAN 7: gol di pregevole fattura, con un tocco sotto ai danni di Ward, che chiude i conti all'11' di recupero (!). Grinta, cuore e qualità per il terzino destro del Sepahan.

Ramin Rezaeian, incredulo per il gol dello 0-2, Galles-Iran, Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Morteza POURALIGANJI 6,5: statuario, al centro della difesa iraniana.

Majid HOSSEINI 6,5: anch'egli senza sbavature al centro della retroguardia di Queiroz.

Milad MOHAMMADI 6,5: tiene a bada Ramsey senza patemi dalle sue parti.

Ali GHOLIZADEH 7: grandissima prova dell'esterno sinistro del Charleroi. Giusto annullargli il gol nel primo tempo (in evidente offside sul passaggio ultrageneroso di Azmoun), colpisce un palo nella ripresa e, sulla fascia, è un motorino infaticabile.

Dal 77' Alireza Jahanbakhsh 6: l'attaccante del Feyenoord, ex Brighton, entra con ardore e buone idee in fase di spinta.

Ahmad NOOROLLAHI 6,5: tanti utili scambi coi suoi compagni tra le linee di metà campo e attacco.

Dal 78' Roozbeh Mohammad Cheshmi 7: staffilata angolatissima, quella del difensore e che apre la partita al 98' facendo volare l'Iran.

Esultanza Iran, Galles-Iran, Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Saeid EZATOLAHI 7: gran prova di palleggio da parte del centrocampista del Vejle, che sa sempre dove e come trovare il corridoio giusto.

Dall'83': Ali Karimi: sv.

Ehsan HAJSAFI 7,5: l'esterno destro dell'Iran, che spesso si accentra e che gioca nell'AEK Atene, è protagonista di una prestazione sopraffina, caratterizzata da una visione di gioco unica, spesso a corroborare gli scatti di Azmoun. Piede fatato.

Ehsan Hajsafi in azione, Galles-Iran, Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Dal 77' Mehdi Torabi 6: subito in campo con grande spirito combattivo.

Sardar AZMOUN 7: un palo, tantissima corsa, un eccesso di generosità sul gol annullato a Gholizadeh. L'attaccante del Bayer Leverkusen resta in campo con tutte le forze che ha, ovvero finché il polpaccio glielo concede.

Sardar Azmoun colpisce il palo durante Iran-Galles - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Dal 68' Karim Ansarifard 6,5: subito tanti spunti per il reparto offensivo da parte del trequartista dell'Omonia Nicosia.

Mehdi TAREMI 7: tra i più qualitatevoli, l'attaccante del Porto. Abilissimo a servire Reazaeian in occasione del gol del 2-0.

Mister Carlos QUEIROZ 7,5: dopo il 2-6 patito contro l'Inghilterra, col Galles manda in campo una squadra determinata e piena di energie, con l'obiettivo di aggrapparsi al Mondiale e scrivere ancora pagine fondamentali. Di sport e di storia.

