Altra sorpresa nel gruppo E di questa Coppa del Mondo: il Giappone spreca un'occasione incredibile per mettere un piede e mezzo agli ottavi di finale e perde 0-1 contro la Costa Rica, soltanrto pochi giorni fa strapazzata 0-7 dalla Spagna. A decidere la rete nel finale di Fuller, nettamente il migliore in campo. Di seguito i voti ai protagonisti della gara:

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Le pagelle del Giappone

GONDA 5 - Poco reattivo, per nulla esplosivo sul tiro di Fuller: non è aiutato dall'altezza relativa, ma poteva comunque fare di più.

YAMANE 5,5 - Prova saltuariamente a cercare il fondo, senza però mai proporre palloni di qualità.

YOSHIDA 6 - Nessuno spavento, gestisce con discreta autorità contro una squadra che in area non attacca per scelta.

ITAKURA 5,5 - Qualche rinvio puntuale, sufficiente nella gestione del proprio spazio di competenza, ma le apprensioni non sono mancate e contro questa Costa Rica generare apprensione resta effettivamente un'impresa in negativo.

NAGATOMO 5 - Sbaglia tantissimo, spinge molto meno. Una brutta partita per l'ex Inter, che sembra avere ormai poco passo per incidere con continuità.

Dal 46' ITO 5,5 - Mediocre, come il resto dei compagni. Leggermente più pimpante di tanti, ma non fa abbastanza.

MORITA 4 - Anche senza l'errore ingiustificabile da cui nasce la rete di Fuller la sua sarebbe comunque stata una prova molto negativa. Una pessima giornata, specie per l'enorme quantità di ingenuità commessi in fase di impostazione.

ENDO 5 - Gestione del pallone approssimata, con pochissimo ritmo. A volte sembra cercare appositamente la traccia sbagliata, o per lo meno quella più complicata.

DOAN 5 - Pimpante contro la Germania, inefficace oggi nonostante qualche buona idea messa lì qua e là. Resta troppo alto e defilato, non riuscendo mai a ritagliarsi lo spazio per puntare con continuità il diretto avversario.

Dal 67' ITO 5,5 - Prova a inventarsi qualcosa, ma neppure lui sembra ispirato.

KAMADA 5,5 - Cerca ogni possibile spazio in mezzo al campo per costruire qualcosa, arrabbiandosi spesso con i compagni per l'incapacità di saperlo trovare con continuità. Disperatamente solo, in campo come nel pensiero.

SOMA 5 - Sbaglia tutto lo sbagliabile, fallendo molto spesso anche nell'uno contro uno. Pecca di lucidità nei momenti chiave.

Dall'82' MINAMINO s.v. - Non giudicabile.

UEDA 5 - Invisibile, mai in partita, mai in grado di attaccare gli spazi giusti. Vaga per l'area senza una meta, incapace di fare da riferimento anche per colpa dei compagni, incapaci di servirlo.

Dal 46' ASANO 5 - Partita fotocopia rispetto a quella di Ueda.

Ct. MORIYASU 4 - Sbaglia la formazione, sbaglia il piano tattico e, stavolta, pure il tempismo dei cambi. Che senso aveva stravolgere la squadra dopo una vittoria, peraltro estremamente importante? La filosofia non sempre paga.

Le pagelle del Costa Rica

NAVAS 6,5 - Due parate importanti, a dimenticare il disastro con la Spagna. Questa vittoria è in parte merito anche dei suoi guanrtoni.

WASTON 5,5 - Tasso tecnico sui livelli del torneo di calcetto del giovedì sera, compensato da un fisico statuario che gli permette di sbrogliare diverse situazioni spinose. In costante apprensione, fa quel che può come può.

CALVO 5,5 - Costantemente in balia degli eventi, combatte con cuore e muscoli ma spesso non è nella posizione giusta. Non paga dazio dopo un fallo al limite dell'area.

DUARTE 6 - L'estetica non è il suo forte, ma nei duelli non sfigura affatto anche grazie a un buon uso della sua maggiore fisicità rispetto agli attaccanti avversari.

OVIEDO 6 - Contribuisce a mantenere l'ampiezza della linea difensiva, abbassandosi e spingendo fuori dal campo gli esterni giapponesi: tatticamente fa quel che deve, senza vacillare.

FULLER 7,5 - Gamba da centometrista e grande spirito di sacrificio: partita giusta, degna della competizione, impreziosita da un gol di straordinaria importanza. Una soddisfazione più che meritata, per chi in campo ha messo più di tutti.

TEJEDA 6 - Spesso nel calcio basta esserci quando conta, e lui c'era sull'erroraccio di Morita: nel posto giusto, al momento giusto.

BORGES 6 - Rinuncia a giocare e pensa solo a mostrare i muscoli. Scompagina a tratti le carte al centrocampo giapponese con il suo discreto dinamismo.

TORRES 5,5 - Dalla sua parte, di fatto, è più Fuller a spingere e ad essere cercato. Il suo apporto in fase offensiva è inesistente, probabilmente anche per scelta tattica.

Dal 65' AGUILERA 6 - A guardia del fortino e nient'altro.

CAMPBELL 6 - Fa tutto lui, fa tutto male. Schierato esterno largo a sinistra senza un vero motivo, prova a inventarsi qualcosa senza reale cognizione di causa. La sufficienza è un premio alla forza di volontà, vista soprattutto la penuria generale.

Dal 90'+6 CHACON s.v. - Non giudicabile.

CONTRERAS 5 - Non deve essere semplice fare la punta in questo Costa Rica. Non arriva un pallone che sia uno, allora opta per un arraffazzonato pressing in solitaria che non spaventa mai i portatori giapponesi.

Dal 66' BENNETTE 6,5 - Un ingresso in campo molto convincente, fatto di strappi e buone intuizioni. E' nell'orbita della Premier League, gli è bastata una mezzora per far capire il motivo.

Ct. SUAREZ 6 - Una Costa Rica traumatizzata centra un successo impronosticabile. Non per meriti suoi, va detto: lo 0-0 era la missione, ma a volte arrivano anche i regali ed è bravo chi sa scartarli.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58