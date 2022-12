Ad

Le pagelle del Marocco

Yassine BOUNOU 7,5 – L’eroe del match con la Spagna è presente anche stasera. Sì perché non sarà così appariscente coi i rigori parati agli iberici, ma quella parata su Joao Felix nel secondo tempo è un pezzettino di qualificazione.

Achraf HAKIMI 7 – Semplicemente inesauribile a destra. Gli hanno montato un polmone in più. Non c’è altra spiegazione.

Jawad EL YAMIQ 7 – Il Marocco non prende gol e lo fa nonostante non sia lui il titolare, vista l’assenza di Aguerd. Gioca una partita attenta e per un tempo lo deve fare con un altro teorico panchinaro come Dari.

Romain SAISS 7 – Guida il reparto, finché si regge in piedi, con l’esperienza e la lucidità di un professore. Poi cede ai guai fisici che aveva già prima del match, uscendo in lacrime in barella. Commovente. Dal 57’ Achraf DARI 7 – Entra e pronti-via si prende un giallo per il tackle a Leao. Ma non perde la calma. Come tutto il Marocco del resto. Sì mette lì a far muro, a saltare su ogni pallone. E funziona.e

Yahia ATTIYAT-ALLAH 7,5 – Un primo tempo pazzesco per corsa e proposizioni anche a livello offensivo. E anche lui, teoricamente, è un panchinaro. E’ dal suo piede che arriva l’assist per En-Nesyri.

Azzedine OUNAHI 8 – “Ma questo da dove esce?”. Se l’avete pensato anche voi da inizio Mondiale, non siete i soli. Prestazione allucinante di questo ragazzo in mezzo al campo. Non butta un pallone, esce con qualità dalla pressione, legge perfettamente i raddoppi. Semplicemente spiritato. Come buona parte dei suoi compagni.

Sofyan AMRABAT 8 – A proposito di gente spiritata: Sofyan Amrabat. Dopo l’uscita di Saiss si mette davanti alla difesa a fare ancor più da schermo. Ma non è solo il match difensivo il dettaglio da sottolineare. Ci sono le uscite palla al piede del primo tempo. C’è la lucidità di lettura fino alla fine.

Selim AMALLAH 6,5 – Come tutto il Marocco è commovente per dedizione difensiva. Certo, rispetto ai due compagni di reparto, ci sono parecchie imprecisioni in più. Ma non è un problema. Anzi: semplicemente, gli altri due, stanno sovraperformando. Dal 65’ Badr BENOUN 6,5 – Prezioso anche lui nel proteggere il fortino.

Hakim ZIYECH 7 – Qualità e quantità. Perché se la prima è cosa nota, sono tutti i ripiegamenti difensivi a fare oggi la differenza. Dall’81’ ABOUKHAL 5 – Il gol che si mangia nel finale grida vendetta. Deve fare una statua a Pepe: se il portoghese avesse messo dentro l’ultimo colpo di testa, avrebbe avuto sulla coscienza la qualificazione.

Youssef EN-NESYRI 8,5 – Oltre a tutti i protagonisti già citati, c’è lui. C’è l’uomo che fa il gol. C’è l’uomo che manda in semifinale il Marocco. Perché ok gli elogi a tutti, ma poi sul tabellino il nome decisivo è il suo. Dal 65’ Walid CHEDDIRA 5 – Generoso, ma davvero goffo nelle giocate. Oltre che un po’ ‘pollo’: va bene aiutare i compagni, ma due gialli in pochi minuti, seppur nel recupero, restano una gran stupidaggine.

Sofiane BOUFAL 7 – Anche lui protagonista di tante sfuriate offensive. Anche lui, come tutti, lucido nei raddoppi sugli esterni o nel fare densità in mezzo. Dall’81’ JABRANE – sv.

All. Walid REGRAGUI 9 – Questo signore ha preso zero gol da: Croazia, Belgio, Spagna e Portogallo. Le ribadiamo di nuovo, per lasciarvi sedimentare la cosa: il Marocco non ha preso gol da Croazia, Belgio, Spagna e Portogallo. L’unica rete subita fin qui se l’è fatta da solo, nel match col Canada. Come l’Italia 2006 (fino alla finale) con Zaccardo. Ecco, questo Marocco sembra avere proprio un po’ di spirito di quella squadra lì: forse ce n’erano di più forti, ma nessuna era solida e gruppo come quell’Italia. Fin qui è già un capolavoro. Ma non significa che questo Marocco abbia ancora finito...

Le pagelle del Portogallo

Diogo COSTA 4 – Il voto è pesante, ma lo era anche la partita. Al Mondiale, i match, pesano diversamente. Un’uscita a farfalle; quel tipo di errore che in queste partite, in queste competizioni, non puoi proprio permetterti. Una cosa che costa al Portogallo il Mondiale.

Diogo DALOT 5 – Soffre tantissimo nel primo tempo la spinta di Attyat-Allah. Ed è da lì che nasce il gol. Dal 79’ HORTA – sv.

PEPE 5 – Lo si nota più davanti che dietro. E allora il voto glielo diamo su quello. Una becera simulazione in area per una maglietta tirata (lui che in carriera ne ha frantumate a sfortunati attaccanti) e il gol mangiato sull’ultima azione. Perché è un gol mangiato. Riguardatelo.

Ruben DIAS 5 – Sul gol del Marocco la colpa è di Diogo Costa – e fin qui pochi dubbi – ma anche lui, con En-Nesyri, non fa una gran figura.

Raphael GUERREIRO 5,5 – Confermato dopo la gran partita con la Svizzera, si gioca mal le sue chance nel primo tempo. Dal 51’ Joao CANCELO 5,5 – Anche Cancelo crea tutto sommato poco. Almeno per quelli che sono i suoi standard.

OTAVIO 5 – Mangiato vivo, nel primo tempo, dalla mediana marocchina. Dal 69’ VITINHA 6 – Ingresso onesto in partita, ma senza particolari squilli.

Ruben NEVES 5,5 – Anche lui troppo poco per le qualità complessive a disposizione. Non riesce a cambiare passo in un traffico che lo mette in palese difficoltà. Dal 51’ Cristiano RONALDO 5,5 – Se davvero finirà in Arabia, questa sarà stata la sua ultima partita vera. Una prova totalmente incolore. Aspettavano il salvatore della patria, si è palesato in campo per ciò che da mesi ormai Ronaldo è: un giocatore fuori forma e sul viale del tramonto.

Bernardo SILVA 5,5 – Libero di svariare alla ricerca di spazi, si perde nel fitto bosco di maglie rosse. Spaesato, non ne esce mai.

Bruno FERNANDES 6,5 – E’ probabilmente l’unico a salvarsi di questo Portogallo ‘imbrigliato’ dai marocchini. Colpisce una traversa con ciò che voleva probabilmente essere un cross; non trova la porta con una buona occasione dal limite. Per lo meno, però, è il più vivo.

Gonçalo RAMOS 5 – La difesa e l’organizzazione del Marocco non sono quelli trovati contro la Svizzera. E si è visto. Dal 69’ Rafael LEAO 6 – Tardivo il suo ingresso. Qualche spunto, qualche punizione conquistata. Certo, senza spazi, diventa un giocatore comunque meno incisivo.

Joao FELIX 5,5 – E’ alla fine quello con le occasioni migliori. Nel primo tempo, così come nella ripresa. Dal colpo di testa in avvio al paratone finale di Bounou.

All. Fernando SANTOS 5,5 – Genio con la Svizzera e cogli**e oggi? No, non funziona così. Considerato poi anche il Ronaldo entrato in campo, non gli si può certo imputare la scelta di ‘panchinare’ CR7. L’insufficienza arriva casomai dall’assenza di un piano B che non fosse, nel primo tempo, questo palleggio molto simile a quello visto dalla Spagna. Perché d’accordo i ribaltamenti di fronte, ma si doveva provare a fare qualcosa in più. Questo Marocco andava studiato con più attenzione. La sensazione invece, per quanto fatto in campo dal Portogallo, è che ciò non sia accaduto. Oppure che non si sia spiegato.

