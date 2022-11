Olanda-Qatar, match valido per la terza ed ultima giornata del gruppo A al Mondiale in Qatar, è terminato sul punteggio di 2-0 per gli oranje, frutto delle reti di Gakpo al 26' e de Jong al 49'. Con questo risultato la formazione di van Gaal chiude il girone al 1° posto, mentre gli uomini di Sanchez abbandonano il torneo a zero punti. Un record negativo, siccome non era mai successo che una squadra ospitante uscisse di scena perdendo tutte e tre le gare dei gironi. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Olanda

Andries NOPPERT 6: un paio di uscite puntuali e delle parate scontate. Una passeggiata per lui.

Jurrien TIMBER 6,5: ha i piedi buoni, e impiega poco per farsi notare. Si affaccia spesso e volentieri davanti, supportando bene l'azione.

Virgil VAN DIJK 6,5: ordinaria amministrazione, governa con efficacia il suo reparto.

Nathan AKE' 6: macina chilometri, è il più mobile del trio difensivo. Utile e preciso nel fraseggio corto di van Gaal. Ingenua l'ammonizione nel secondo tempo.

Daley BLIND7: non sente affatto il peso dell'età. Galoppa, affonda il contrasto e si intrufola in area avversaria con continuità e coraggio.

Marten DE ROON 6: un suo disimpegno errato in avvio di gara rischia di consegnare il vantaggio ai padroni di casa. Poi ritorna in partita e provvede al solito mix indispensabile di quantità e qualità. (Dall'83' KOOPMEINERS sv)

Frenkie DE JONG7,5: regge bene il torello oranje, di cui è fulcro e artefice. Trova il suo secondo gol in Nazionale pungendo improvvisamente in area e dimostrando un istinto rapace. (Dall'87' TAYLOR sv)

Denzel DUMFRIES 5: in fase di propulsione si limita al compitino, ma è in fase di copertura che dà il peggio di sé. Parecchie distrazioni, si fa ubriacare dall'umile tecnica dei giocatori di Sanchez. Prende la gara sottogamba, un brutto segnale per van Gaal.

Davy KLAASSEN 7: lavoro certosino di raccordo tra le linee. I reparti del Qatar non hanno alcun filtro, lui fa quello che vuole come in occasione del gol dell'1-0, quando ricama una triangolazione perfetta per Gakpo. (Dal 66' BERGHUIS 7: il VAR gli strozza in gola la gioia del gol. Poi la traversa nei minuti di recupero. Ingresso di impatto, comunque)

Cody GAKPO 7,5: Depay svolge il lavoro sporco, lui riscuote. Progressione improvvisa e stoccata nell'angolino: realizza l'1-0 e trova il terzo centro in tre partite. Il classe '99 del PSV è esploso definitivamente!

Memphis DEPAY 6,5: entra in campo con la voglia di azzannare la retroguardia qatariota. La titolarità gli mancava parecchio, e disputa una gara ispirata. L'1-0 e il 2-0 olandese passano tutti dai suoi piedi. (Dal 66' JANSSEN 7: pronti via, si inventa il gol del 3-0 per il compagno di panchina Berghuis. Il VAR però annulla tutto).

All. VAN GAAL 6: la scelta di Depay dal 1' ampia il corollario di opzioni offensive a sua disposizione, anche se questa Olanda non sembra proprio decollare definitivamente. Ci aspettavamo una prova più pirotecnica, a riscattare le due precedenti gare sottotono. Invece è arrivata una prova contenuta e all'insegna del risparmio energetico.

Le pagelle del Qatar

Meshaal BARSHAM 5,5: imparabile la conclusione a segno di Gakpo, de Jong ribatte in rete dopo un suo miracolo. Poche colpe in questo ennesimo naufragio.

Ismaeel MOHAMMED 5: ingenuo in occasione del secondo gol olandese: si perde Depay in area e apre al successivo affondo di de Jong. (Dall'85' KHIDIR sv)

Pedro MIGUEL 5: le caratteristiche per brillare le ha, ma non sempre le mette in mostra. Partita in sordina.

Boualem KHOUKHI 6: il più deciso sugli interventi. Qualche respinta e intercetto chiave se li porta a casa. La pressione degli oranje però diventa presto ingestibile per tutti.

Abdelkarim HASSAN 6,5: lascia il Mondiale come migliore della sua squadra. Partita di sostanza e gran slancio, conferma lo stato di forma e la duttilità vista nelle precedenti gare.

Homam AHMED 5,5: ingenuo, pigro e distratto in avvio di gara, poi ingrana una marcia in più col proseguo dei minuti. Ma non è ancora abbastanza.

Hassan AL-HAYDOS 5,5: non sfrutta al meglio l'unica occasione della partita su palla persa da De Roon. Si fa perdonare parzialmente come difensore aggiunto. (Dal 64' BOUDIAF 5,5: non svolta la partita. Notevole nel reucpero palla).

Assim MADIBO 5,5: chiude bene le linee sulle incursioni del centrocampo oranje. Con grande abnegazione e sacrificio, si ritaglia qualche applauso. Vietato però chiedergli di più.

Abdulaziz HATEM 5: veramente inconsistente. Non entra mai nel vivo del gioco, si prende pochissime responsabilità oltre alla mera copertura. (Dall'85' ALAEELDIN sv)

Almoez ALI 4,5: isolato, tocca pochi palloni e spreca i pochi buoni per colpa dell'eccessiva fretta. E' lui la più grande delusione di questo Qatar eliminato. (Dal 64' MUNTARI 5,5: dà più brio all'attacco, ma i palloni giocati sono pochissimi anche dalla sua parte)

Akram AFIF 5: prova a inventare qualcosa incaricandosi dei calci piazzati, ma risulta gravemente inconcludente. Anarchico e incostante, la sua intermittenza danneggia il gioco di Felix Sanchez.

All. SANCHEZ 5: il Qatar non mette in campo l'orgoglio nemmeno nell'ultima partita. Un Mondiale amaro, chiuso con un record negativo.

