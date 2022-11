Portogallo-Uruguay, match valido per la seconda giornata del gruppo H, è terminato sul punteggio di 2-0, frutto della doppietta di Bruno Fernandes. Una vittoria fondamentale per i lusitani, che staccano il pass per gli ottavi da primi del raggruppamento evitando l'incrocio con il Brasile. Di seguito i voti ai protagonisti del match.

Le pagelle del Portogallo

DIOGO COSTA 6,5 - Preciso e puntuale su Bentancur: un intervento non banale, favorito da un pizzico di fortuna. Nel secondo tempo salva anche su de Arrascaeta, il palo fa il resto.

CANCELO 6 - Talmente abituato a giocare da centrocampista aggiunto che la veste di terzino classico sembra in qualche modo inibirlo. La sufficienza gliela regala una chiusura (straordinaria) su un cross al bacio per Suarez.

PEPE 6,5 - Quarant'anni suonati e non sentirli: fa buona guardia in area, senza mai soffrire Cavani e anticipando sempre con puntualità.

RUBEN DIAS 6 - Pochi grattacapi anche dalle sue parti: si destreggia sempre bene, favorito dalla sua innata eleganza.

NUNO MENDES 6 - Due o tre strappi da cavallo di razza, poi lo sfortunato problema muscolare che lo costringe a uscire in lacrime: il rischio che il suo Mondiale sia finito è dietro l'angolo.

Dal 42' RAPHAEL GUERREIRO 5,5 - Meno arrembante del compagno, balla un po' troppo in alcune circostanze.

CARVALHO 6,5 - Al suo passo, sempre in controllo, sempre nel vivo: giustamente titolare, viste le sue grandi doti di equilibratore.

Dall'82' PALHINHA 6 - Meno fisicità, ma stessa buona gestione delle geometrie.

RUBEN NEVES 5,5 - Esce troppo spesso fuori dal seminato, tentando giocate che non gli competono e rischiando sanguinosi palloni persi.

Dal 69' RAPHAEL LEAO 5,5 - Ingresso stavolta non esaltante, anzi svogliato: sbaglia un paio di palloni semplici e non impatta bene il match.

BERNARDO SILVA 6- Inventa poco nel complesso, ma quando viene chiamato in causa è sempre una gioia per gli occhi: ogni sua gara è una lezione di fondamentali.

BRUNO FERNANDES 7,5 - Sempre centrale nella manovra d'attacco: un magnifico assist viene trasformato in gol fortunoso dalla FIFA, poi nel finale trasforma il rigore che sigilla il match. Sfiore più volte la tripletta, a testimonianza della straordinaria capacità di saper sempre farsi trovare nel posto ideale per fare gol.

JOAO FELIX 5,5 - Evanescente oltremisura, contro ogni pronostico: nel primo tempo vaga senza una meta per il campo, quasi nascondendosi. Migliora nella ripresa, ma spreca un'ottima occasione.

Dall'82' NUNES s.v. - Non giudicabile.

CRISTIANO RONALDO 6,5 - Sfiora il gol numero 119 in nazionale, arrivando a un centimetro da un cross che comunque si spegne in porta. Gioca un'ottima gara da riferimento offensivo, facendo reparto e restando sempre coinvolto nel gioco.

Dall'82' GONCALO RAMOS 6 - Si fa vedere in un paio di circostanze in area di rigore, senza però essere sufficientemente cinico.

Ct. FERNANDO SANTOS 6,5 - Il suo Portogallo convince, pur soffrendo. Il materiale tecnico è straordinario, le possibilità di migliorare ci sono: i lusitani hanno argomenti e fame di un successo straordinario.

Le pagelle dell'Uruguay

ROCHET 6 - Attento, prende quel che può. Bravo nel finale a negare la tripletta a Bruno Fernandes.

VARELA 5 - Ha sulla coscienza il gol di Ronaldo, tenuto in gioco da una sua dormita ingiustificabile.

GIMENEZ 6 - Pochi rischi, tanti duelli aerei vinti: la gara delle spallate la vince sempre e comunque lui, che la grinta potrebbe insegnarla in università. Faghani gli fischia contro un rigore che crea imbarazzo alla classe arbitrale.

GODIN 6 - Altra prova di grande esperienza: sta giocando un Mondiale di buon livello, contro ogni pronostico se si ripensa alle pessime prove cagliaritane.

Dal 62' PELLISTRI 6,5 - Impatto deciso, palpabile sul match: dal suo lato arrivano tanti palloni pericolosi.

COATES 6 - Ruvido e deciso, come deve sempre essere: non tira mai la gamba indietro, lavorando bene anche sulle preventive.

OLIVERA 6 - Non sempre impeccabile tecnicamente, ma sul binario viaggia come una locomotiva. Bravo anche a gestire senza apprensione Bernardo Silva.

Dall'86' VINA s.v. - Non giudicabile.

VALVERDE 5 - Inattesa delusione: non crea, non recupera, non si propone. Sembra spaesato, quasi impaurito: aggettivi solitamente inaccostabili a un guerriero come lui.

VECINO 5 - Palla al piede è troppo approssimativo. Nella guerriglia ci sta sempre bene, ma servirebbe anche a volte il fioretto, più che la spada.

Dal 62' DE ARRASCAETA 6 - Entra benissimo in partita, regalando dinamismo e giocate di qualità: spreca una chance evidente davanti a Diogo Costa.

BENTANCUR 7,5 - L'assurda ammonizione a inizio gara non condiziona affatto una prova totale, in qualunque fase di gioco. Gigantesco in interdizione, imprendibile in progressiuone quando taglia in due le linee portoghesi: l'Uruguay, stasera, era tutto sulle sue spalle. Il gol sbagliato nel primo tempo pesa, ma non macchia una prestazione sontuosa.

CAVANI 5 - Ormai in totale ed evidente declino. Non prende un pallone che sia uno, compreso l'unico davvero invitante sul quale poteva metterci la zampata: il tramonto è a un passo anche per lui.

DAL 73' SUAREZ 5,5 - Ha la palla del pari, ma la spreca con un errore non da lui.

NUNEZ 5 - Qualche sgroppata con poco criterio, alla ricerca di zone di campo in cui farsi vedere. Poche occasioni per mettersi in mostra, tutte mal gestite.

Dal 72' MAXI GOMEZ 6 - Entra in campo e coglie in pieno il palo, poi non ha altre occasioni.

Ct. DIEGO ALONSO 6 - Il suo Uruguay è bello e sfortunato, purtroppo poco cinico: il Portogallo punisce approfittando anche delle troppe occasioni sbagliate dalla celeste. Bene il tempismo nei cambi, ma andranno fatte scelte forti: alcuni senatori non sono più presentabili.

