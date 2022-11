Neymar Junior, a 30 anni, è il samba del Brasile. E’ o era, lo sapremo a breve. Paris Saint-Qatar, raggiunto da Messi. In Nazionale, è fermo all’oro olimpico di Rio 2016 e all’argento del 2012, a Londra. Il resto, mancia: zero Mondiali, "solo" il secondo posto della Coppa America del 2021, quando la Pulce lo sconfisse al Maracanà. . E’ o era, lo sapremo a breve. Dalla vittoriosa cerimonia con la Serbia è uscito in lacrime, i legamenti della caviglia destra lesi . Non ha sostituti, se non nei dribbling (di Rodrygo, per esempio), e in qualche gesto. Nessuno ha il suo carisma, nessuno trasmette la sua allegria contagiosa. E’ un fuoriclasse che dal Santos è passato al Barcellona di Leo Messi per poi atterrare al, raggiunto da Messi. In Nazionale, è fermo all’oro olimpico di Rio 2016 e all’argento del 2012, a Londra. Il resto, mancia: zero Mondiali, "solo" il secondo posto della Coppa America del 2021,

Messi e Neymar, due delle stelle del Mondiale Credit Foto Getty Images

Nell’edizione del 2014, il colombiano Juan Zuniga gli fratturò una vertebra, evitandogli l’onta dell’1-7 tedesco in semifinale, ma anche - e soprattutto - il sogno della "bella". Nel 2018, in Russia, si spese leggiadro sino a quando il Belgio, nei quarti, non lo buttò giù dal letto. Potete immaginare, dunque, la voglia che ne ha riempito la lunga vigilia. Un Brasile senza di lui sarebbe come un carnevale senza coriandoli, una torta di compleanno senza candeline. Sempre "il" Brasile, però.

Il ct Tite ha una rosa fornita e forbita, ma siamo tutti uguali soltanto davanti alla morte e, in Paesi più fortunati del nostro, alla legge. Non in campo. In campo è il "merito" a modellare le differenze. L’ultimo titolo della "seleçao" risale al 2002, in Corea del Sud e Giappone. Luiz Felipe Scolari non ebbe remore a coinvolgere Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Più Edilson o Juninho Paulista. Salvo ripiegare su Kléberson, uno sherpa, in vista degli snodi cruciali. Contro i serbi, gli elementi d’equilibrio sono stati Casemiro e Paquetà. Grazie al loro dondolio, e a una fase difensiva di livello europeo, Raphinha, Vinicius e Neymar hanno potuto attendere, serenamente, i fuochi di Richarlison.

Brasile, Richarlison Credit Foto Getty Images

Lunedì 28 novembre, alle 17, il Brasile affronta la Svizzera. Partirà favorito "comunque". Neymar viene da 75 gol in 122 presenze. Ha un modo di giocare, tipico del malandro, che fa del corpo un’arma di seduzione e d’inganno. Lo slalom "bailado" in velocità lo porta oltre il destino di noi mortali, ma anche dentro le trappole dei bruti che ne soffrono la genialità e ne detestano le capriole. A volte ne approfitta, a volte ne approfittano. E lo menano a man salva.

Luca Caioli, nel 2014, lo spogliò in un libro: "Neymar, il futuro della fantasia". Riportò, l’autore, una testimonianza di Tostao, centravanti (si fa per dire) del mostruoso Brasile del ‘70, quello del 4-1 all’Italia "messicana". In sintesi: "Forse... deve imparare a cadere meno. Quando Leo Messi inizia il suo dribbling e il marcatore avversario gli si oppone, cerca di fermarlo, di ostacolarlo con il suo fisico, non succede nulla. Messi continua a correre e a dribblare, va avanti sparato, verso la porta. Neymar, invece, cade. Troppo spesso. Perché è ancora fragile fisicamente, ma anche perché gli piace fare teatro, attirare l’attenzione del pubblico, insomma simula il fallo. E’ un difetto di gioventù che poco alla volta sta superando. Il Barcellona e il calcio europeo lo aiuteranno a correggere questa lacuna del suo bagaglio tecnico. Un’altra cosa in cui deve migliorare è la massa muscolare. Deve essere più forte senza perdere la sua mobilità, la sua agilità e l’alternanza di movimenti, che è spettacolare".

Nel 2014 Neymar aveva 22 anni. Lasciamo perdere i paragoni con Pelé, da O rey a O Ney la distanza rimane colossale. Anche se credo che potesse (e possa, ancora) dare di più, riconosco che il fato gli ha imposto pedaggi esosi. Dante lo avrebbe cantato così: "Ed elli avea del cul fatto piroetta". E’ triste pensare a un Brasile "orfano". Difficile, non disegnarlo altrettanto forte, soprattutto adesso che, attorno a Thiago Silva, ha alzato un muro.

