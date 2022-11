Nonostante il pareggio contro gli Stati Uniti , Bellingham e compagni hanno virtualmente un piede e mezzo agli ottavi di finale. Gli uomini di Southgate sono primi in classifica con 4 punti, ma soprattutto con. Alle loro spalle l'Iran con 3 punti (e -2 di differenza gol), poi gli Usa a 2 punti (0 come differenza reti) e infine il Galles a 1 punto (-2 come differenza gol). Il regolamento prevede che, in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre, il primo criterio considerato per stilare la classifica è la differenza reti, il secondo il maggior numero di gol fatti; terzo criterio, il risultato dello scontro diretto.