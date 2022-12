Già contro il Giappone aveva fatto qualcosa di eccezionale, anche contro il Brasile si è ripetuto . Stiamo parlando ancora di, il portiere dellache ha trascinato i suoi in semifinale. Sì proprio Livakovic che già aveva fatto la storia, bloccando i tentativi di Minamino, Mitoma e Yoshida, agli ottavi contro il Giappone . Ben tre rigori parati, cosa riuscita - nella storia del Mondiale - solo al connazionalee al portoghese. E contro il Brasile? Ha parato il rigore a Rodrygo , ma la statistica chiave sono lefatte durante i 120 minuti di partita. Nessun portiere ha fatto tanto in una singola partita di questo Mondiale.

9 delle 11 parate fatte da Livakovic sono arrivate nei 90 minuti regolamentari, con l'estremo difensore della Dinamo Zagabria che ha davvero chiuso la saracinesca a tutti. Già in quei 90 minuti aveva effettuato più interventi del collega e avversarioche ne aveva collezionato 5 di parate, ma in tutto il Mondiale. Si è piegato solo a Neymar che, giusto per citare una statistica, aveva raggiunto quota 77 gol in Nazionale come Pelé