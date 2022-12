La Corea del Sud all'ultimo respiro batte il Portogallo capolista del girone H ed ottiene l'altro pass per Ghana e Kim Min-jae passano addirittura in svantaggio per il gol di Horta al 5' ma rimontano. Prima l'1-1 con Kim Young-gwon su un corner, con la complicità di Hwang Hee-chan subentrato nel secondo tempo. Grande giocata di Son Heung-min, che trova l'imbucata per il compagno con il numero 11 il quale davanti a Diogo Costa non può sbagliare. Un sogno che si avvera per le Tigri Asiatiche, lusitani comunque primi. All'Education City Stadium di Al-Rayyan succede l'impensabile.all'ultimo respiro battecapolista del girone H ed ottiene l'altro pass per gli ottavi di finale , eliminando così Uruguay . Gli asiatici privi dipassano addirittura in svantaggio per il gol dial 5' ma rimontano. Prima l'1-1 consu un corner, con la complicità di Cristiano Ronaldo . Poi il 2-1 definitivo oltre il 90' consubentrato nel secondo tempo. Grande giocata di Son Heung-min, che trova l'imbucata per il compagno con il numero 11 il quale davanti anon può sbagliare. Un sogno che si avvera per le Tigri Asiatiche, lusitani comunque primi.

TABELLINO

COREA DEL SUD-PORTOGALLO 2-1 (Primo tempo: 1-1)

COREA DEL SUD (4-3-3): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kwon Kyung-won, Kim Young-gwon (81' Son Jun-ho), Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young, Lee Jae-sung (66' Hwang Hee-chan); Lee Kang-in (81' Hwang Ui-jo), Cho Gue-sung (90'+3' Cho Yu-min), Son Heung-min. CT: Bento

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo; Matheus Nunes (66' Palhinha), Ruben Neves (65' Leao), Joao Mario (82' Bernardo Silva); Vitinha (82' William Carvalho); Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo (65' André Silva). CT: Santos

ARBITRO: Facundo Tello (Argentina)

GOL: 5' Ricardo Horta (P), 27' Kim Young-gwon (C), 90'+1' Hwang Hee-chan

ASSIST: Dalot (P, 0-1), Son Heung-min (C, 2-1)

AMMONITI: Lee Kang-in (C), Hwang Hee-chan (C)

NOTE - Recupero: 2'+6'; in panchina per la Corea del Sud c'era Sergio Costa per lo squalificato Paulo Bento

CRONACA IN 7 MOMENTI CHIAVE

5' - 0-1 PORTOGALLO! RICARDO HORTA! Da una fiammata arriva il vantaggio immediato. Diogo Dalot fa una giocata di alto livello sulla fascia destra, servito da Pepe e arriva sul fondo. Passaggio verso il centro per Horta che buca Kim Seung-gyu.

17' - GOL ANNULLATO ALLA COREA DEL SUD! Spizzata di Cho Gue-Sung, grande parata di Diogo Costa. La palla arriva a Kim Jin-su che insacca in rete ma è in posizione di fuorigioco.

27' - 1-1 COREA DEL SUD! KIM YOUNG-GWON! Calcio d'angolo, il difensore centrale Kim Young-gwon raccoglie un pallone che resta in mezzo all'area e gonfia la rete. Due sudcoreani davanti a Diogo Costa. Colpevole Ronaldo con un tocco di schiena involontario, un vero e proprio assist all'avversario.

42' - Grande conclusione di VITINHA da posizione centrale! Respinge KIM Seung-gyu, sulla ribattuta arriva RONALDO ma non realizza il tap-in di testa.

52' RONALDO! ERRORACCIO DI CR7! Su una palla al bacio di Vitinha, manca il pallone nel tentativo di tirare. Sospiro di sollievo per la Corea del Sud. Era comunque in fuorigioco, anche se in caso di gol forse il VAR lo avrebbe trovato in linea con i difensori.

67' - Corea pericolosa! HWANG In-beom tira dal limite dell'area tutto solo! Diogo Costa respinge con due mani. In ritardo Vitinha

90'+1' - 2-1 COREA DEL SUD! INCREDIBILE! HWANG HEE-CHAN! 60 metri di corsa di Son che trova l'imbucata centrale per il compagno, che davanti al portiere segna! E si toglie la maglia, delirio delle Tigri Asiatiche.

IL MIGLIORE

SON Heung-min: il primo guizzo arriva solo al 40', in un match che lo vede spesso impegnato nelle coperture in zona bassa. Si inventa una ripartenza strepitosa nel recupero, culminata con un assist magico per Hwang.

IL PEGGIORE

CRISTIANO RONALDO: errore da censura in occasione del gol della Corea del Sud, quando si fa colpire in maniera goffa dal pallone proveniente dal corner, regalando un assist al difensore coreano. Sbaglia alcune occasioni sotto porta, qualche errore tecnico di troppo e tanti segnali di nervosismo verso i compagni.

