Non è ancora sbollita la rabbia in casa Uruguay dopo l'eliminazione dai Mondiali di Qatar 2022 già alla fase a gironi. Il giorno dopo l'inutile successo per 2-0 sul Ghana, Luis Suarez torna alla carica e affida a un post su Twitter il suo pensiero: "- le parole dell'attaccante della Celeste -.".

Suarez si riferisce naturalmente al burrascoso finale di gara durante il quale l'Uruguay ha chiesto invano la concessione di un calcio di rigore per un contatto in area tra Cavani e Seidu. La mancata concessione del penalty da parte dell'arbitro tedesco Daniel Siebert ha scatenato la furibonda reazione di alcuni giocatori della Celeste, tra cui Gimenez e Cavani con quest'ultimo che ha abbattuto il monitor del VAR a fine partita. A questo proposito la FIFA è pronta a intervenire con provvedimenti disciplinari sia nei confronti dei due giocatori uruguaiani, per i quali si prospetta una squalifica, sia per l'arbitro Siebert che difficilmente dirigerà altre partite in questo Mondiale.