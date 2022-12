Calcio

Marocco ai quarti di finale: l'esplosione di gioia dei tifosi a Casablanca al rigore di Hakimi

MONDIALI - Per la prima volta nella sua storia il Marocco si qualifica ai quarti di finale, diventando la quarta Nazionale africana a riuscire nell'impresa: queste le immagini della festa davanti ai maxischermi di Casablanca al momento del rigore della vittoria di Hakimi che hanno dato il via a una festa che è proseguita con caroselli per le strade della capitale marocchina.

00:01:56, 25 minuti fa