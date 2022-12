La Federcalcio del Marocco ha deciso di regalare ai tifosi della Nazionale di Regragui 10mila biglietti per assistere alla storica semifinale dei Mondiali 2022 contro la Francia , in programma mercoledì sera all'Al Bayt Stadium con calcio d'inizio alle ore 20. Il gesto è stato reso noto dal presidente federale Fouzi Lekjaa. In pratica si tratta dei tagliandi rimasti invenduti e che sono stati redistribuiti ai sostenitori del Marocco: Hakimi e compagni , quindi, saranno spinti da circa 50mila spettatori.

A complicare le cose, però, è intervenuto un improvviso stop ai voli previsti sulla tratta Casablanca-Doha. Come riferisce la Reuters, diversi tifosi non sono potuti partire per il Qatar a causa di alcune restrizioni predisposte dal governo qatariota nonostante il ministero dei Trasporti marocchino avesse predisposto un ponte Casablanca-Doha con 30 tratte in più. Tra poche ore vedremo quanti tifosi del Marocco saranno riusciti a entrare allo stadio per assistere alla partita più importante nella storia calcistica del Paese.

