Una squadra commovente. Per dedizione, capacità di soffrire, disposizione tattica, storia. Il Marocco fa la storia del calcio africano diventando la prima squadra di sempre, nel suo continente, a centrale la semifinale dei Mondiali. Lo fa con un incredibile 1-0 sul Portogallo delle stelle, sfruttando l’occasione giusta: un’uscita rivedibile di Diogo Costa punita dal colpo di testa di En-Nesyri. Basta “questo” al Marocco, che da lì in poi mette si chiude a riccio per difendere con testa, cuore e orgoglio, confermandosi la miglior difesa di questo Mondiale. Come l’Italia nel 2006, infatti, il Marocco ha fin qui subito un solo gol: un’autorete, per giunta, nel secondo match del girone vinto contro il Canada. E’ una pagina di storia che si basa sull’incredibile dedizione tattica di una squadra che si muove all’unisono a livello difensivo; che sa resistere nonostante dopo l’uscita di Saiss mancassero ¾ di difesa titolare; ma che soprattutto ha avuto nel fiorentino Amrabat e nel talentino Ouhahi due incredibili protagonisti della mediana. Insomma, non c’è nulla di casuale qui dentro: nessuno in questo Mondiale pare essere “più squadra” di questo Marocco. Che con merito, dunque, si prende l’incredibile semifinale. Il sogno può continuare. A sfidare il Marocco uno tra Inghilterra e Francia, in campo alle 20.

Il tabellino

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss (57’ Dari), El Yamiq, Attiyat-Allah; Amallah (65’ Benoun), Amrabat, Ounahi; Ziyech (81’ Jabrane), En-Nesyri (65’ Cheddira), Boufal (81’ Aboukhlal).

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot (79’ Horta), Pepe, R. Dias, Guerreiro (51’ Cancelo); Ruben Neves (51’ Ronaldo), Otavio (69’ Vitinha); Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix; Gonçalo Ramos (69’ Leao).

Gol: 42’ En-Nesyri.

Note – Ammoniti: Dari, Pepe. Espulso Cheddira al 93' per doppio giallo.

La cronaca in 8 momenti chiave

5’ SUBITO BOUNOU! Su un colpo di testa in tuffo di Joao Felix, il portiere marocchino eroe del match con la Spagna devia in corner.

31’ OCCASIONE PORTOGALLO, ANCORA FELIX. Respinta corta centrale di testa di El Yamiq, calcia subito in porta il numero 11 portoghese: tiro deviato, palla sull'esterno della rete. Bounou questa volta non avrebbe potuto nulla.

42’ GOOOL! MAROCCO IN VANTAGGIO! EN-NESYRI! Cross di Attiyat-Allah, Diogo Costa con un'uscita fuori tempo, En-Nesyri va altissimo di testa e anticipa tutti mettendo dentro. Marocco in vantaggio!

44’ REAZIONE PORTOGALLO. TRAVERSA COLPITA DA BRUNO FERNANDES! Tentativo del fantasista del Manchester United da posizione impossibile: sembrava un cross, ma la palla aveva scavalcato Bounou con una traiettoria pazzesca. Reazione immediata dei portoghesi.

64’ BRUNO FERNANDES! OCCASIONE! Leggerezza in disimpegno, Portogallo che trova spazio e Bruno Fernandes ha una palla buonissima al limite dell'area: pallone potente, ma alto. Portogallo vicino al gol.

83’ MIRACOLO DI BOUNO! Conclusione immediata del numero 11 portoghese sulla sponda di Ronaldo, vola il portiere del Siviglia per deviare in corner. Mamma mia che riflesso, bellissima parata.

90+6' CLAMOROSA PALLA GOL MAROCCO IN CONTROPIEDE. Aboukhlal si lancia quasi da solo, ma davanti a Diogo prova il tocco sotto e non passa. Che occasione incredibile.

90+7' PEPEEEEE! CHE OCCASIONE! COLPO DI TESTA SOTTO PORTA, fuori di nulla. Incredibile, l'ultima azione, un colpo di testa in area piccola. Messo fuori. Clamoroso.

