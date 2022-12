Marocco-Portogallo, in palio la semifinale dei mondiali: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv

MONDIALI 2022 - La parte bassa del tabellone di Qatar 2022 ci regala la sfida dei sogni tra Marocco e Portogallo: i lusitani sono arrivati in semifinale soltanto due volte, non raggiungendo mai la finale, mentre i nordafricani sono per la prima volta nella top8 della Coppa del Mondo