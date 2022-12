Straordinaria impresa del Marocco che batte 2-1 il Canada e si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar come prima classificata del Girone F davanti alla Croazia : ora affronterà la seconda del Girone E ovvero una tra Spagna, Giappone, Germania e Costa Rica. La Nazionale allenata da Regragui conquista la vittoria decisiva grazie ai gol di Ziyech e En Nasyri , ininfluente l'autorete di Aguerd che tiene comunque in bilico il risultato fino alla fine. Il Marocco supera la fase a gironi per la seconda volta nella sua storia: l'unico precedente risaliva a Messico '86: in quell'occasione si era arreso alla Germania (1-0 con gol di Matthaus nel finale). Il passaggio del turno si può definire strameritato per Hakimi e compagni, che hanno legittimato la qualificazione piegando il Canada al termine di una partita giocata con personalità, qualità e carattere. Monumentali le prestazioni di Ziyech (a segno con un delizioso pallonetto) e Amrabat, autentico trascinatore in mezzo al campo. Il Canada, invece, dice addio ai Mondiali con zero punti, proprio come era successo 36 anni fa in Messico alla sua prima partecipazione.