Marocco-Spagna, match valido per gli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar, , match valido per gli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar, è stato vinto ai calci di rigore (3-0) dalla squadra africana dopo lo 0-0 dei 120' di gioco. Con questo risultato i Leoni dell'Atlante raggiungono i quarti di finale per la prima volta nella loro storia a una rassegna iridata. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Marocco

Yassine BOUNOU 8 - Vince i mind games con i rigoristi avversari e si dimostra insuperabile al momento della verità. Anche a prima, a dire il vero, con la doppia respinta su Dani Olmo. Provoca qualche brivido ai suoi nella gestione del pallone con i piedi, ma siamo abbastanza sicuri che verrà perdonato.

Achraf HAKIMI 7,5 - Inizio meno dirompente del solito in fase di spinta, a volte anche perchè servito male. Poi cresce e non fa mai mancare il suo apporto, comportandosi alla grande anche in fase di copertura. Il rigore è la ciliegina di una partita eccelsa.

Nayef AGUERD 6 - L'occasione più colossale del primo tempo è sua, ma di testa la manda sul fondo. Non sempre ben posizionato, ma ci mette il cuore fino all'infortunio (dall'85' EL YAMIQ 6 - Mezz'ora di lotta, ci si butta a capofitto).

Romain SAISS 6,5 - Capitano gladiatore, guida la stoica fase difensiva dei suoi con ardore e resiste fino al 120' nonostante un problema fisico.

Noussair MAZRAOUI 7 - Solido dietro nel contenere un vivace Ferran e personalità davanti, come quando impegna Simon di prima intenzione dopo aver riconquistato un buon pallone (dall'83' Yahia ATTIAT-ALLAL 5,5 - Un po' in affanno contro Nico Williams).

Azzedine OUNAHI 6,5 - Gladiatore in mezzo al campo, si inventa un pallone d'oro che Cheddira spreca.

Sofyan AMRABAT 7,5 - Ottimo schermo difensivo, recupera una marea di palloni e guadagna falli in serie. Mantiene il suo livello per tutto il match. Che Mondiale!

Selim AMALLAH 6 - Energico e aggressivo, anche se a volte viene preso in mezzo dal palleggio avversario (dall'82' Walid CHEDDIRA 5 - Sui piedi del giocatore del Bari capitano tre occasioni enormi: le spreca, in maniera diversa, tutte quante).

Hakim ZIYECH 6,5 - Leader tecnico, tocca molti palloni e prova a ispirare la manovra d'attacco. Però non calcia mai in porta. Perfetto dal dischetto.

Youssef EN-NESYRI 6 - Partita più che altro di sacrificio, spesso sotto la linea del pallone. Davanti combina poco (dall'82' Abdelhamid SABIRI 6,5 - Un suo intervento difensivo vale probabilmente un gol salvato. Apre alla grande la lotteria dei rigori).

Sofiane BOUFAL 7 - Con la sua rapidità e la sua tecnica mette in crisi Marcos Llorente, saltato spesso e volentieri. Esce acciaccato (dal 66' Abde EZZALZOULI 5,5 - Il suo predecessore non è facile da sostituire e lui ne risente).

CT Walid REGRAGUI 8 - Partita leggendaria dei suoi in fase difensiva per imbrigliare la Spagna, una tattica che paga eccome. Ha già fatto la storia, può sognare ancora.

Le pagelle della Spagna

Unai SIMÓN 7 - Provvidenziale su Cheddira, para un rigore ma non basta.

Marcos LLORENTE 5,5 - Soffre tremendamente Boufal, quando esce può respirare e cresce.

RODRI 6 - Gioca in un ruolo non suo, ma fa quello che deve senza sbavature. Va anche al tiro dalla distanza, ma senza fortuna.

Aymeric LAPORTE 6,5 - Guida la difesa con autorità, da segnalare un paio di interventi notevoli nella sua area.

Jordi ALBA 6 - Partecipa al possesso e tutto sommato gestisce bene Ziyech, mentre con Hakimi ha qualche problema in più (dal 98' Alejandro BALDE 5,5 - Venti minuti senza incidere).

GAVI 5,5 - Si abbassa e si alza molto a cercare spazio, ma non punge mai (dal 63' Carlos SOLER 5 - Combina ancor meno del giocatore del Barcellona, aggiungendoci anche alcuni errori tecnici).

Sergio BUSQUETS 5,5 - La solita partita "oscura", non lo vedi mai e lui c'è sempre. Almeno fino al 90', poi fatica e chiude praticamente zoppo. Aveva senso far calciare a lui un rigore?

PEDRI 5,5 - Tanti palloni toccati ma quasi nessuno che crei superiorità o qualcosa di potenzialmente pericoloso.

Ferran TORRES 6 - Il più positivo del tridente titolare, l'unico che punta l'uomo e crea superiorità, anche se non sempre ha successo (dal 75' Nico WILLIAMS 6,5 - Ottimo ingresso, la sua velocità è un fattore e va al cross con continuità) (dal 119' Pablo SARABIA 5,5 - L'uomo del "destino", ma per due volte in negativo. All'ultimo sussulto dei supplementari scheggia un clamoroso palo, poi sbaglia il rigore per cui era stato inserito in extremis).

Marco ASENSIO 5 - Un tiro sull'esterno della rete e nient'altro nella sua partita (Alvaro MORATA 5 - La Spagna fatica a sfondare e sembra palese il bisogno di un vero numero 9. Lui entra, ma punge davvero poco dalle parti di Bounou. L'episodio più sanguinoso resta il pallone passato malamente durante il secondo tempo supplementare, che vanifica un'occasione enorme per i suoi. Ingiustificabile).

Dani OLMO 6 - Evanescente per un'ora, poi è pericoloso con due punizioni e tiene un buon ritmo finchè rimane in campo (dal 98' Ansu FATI 6 - Pochi palloni a disposizione per combinare qualcosa).

CT Luis ENRIQUE 5 - La sua Spagna viene intorpidita dall'organizzazione difensiva rivale, lui prova a smuovere qualcosa ma non trova rimedi. Asensio falso nueve non convince, ma dopotutto nemmeno Morata brilla.

