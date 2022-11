Una vera e propria denuncia. Kylian Mbappé, stella del PSG e possibile trascinatore della Francia ai Mondiali di Qatar 2022, esce allo scoperto dalle pagine di "Sports Illustrated": "Scimmia, mi urlavano scimmia. A causa loro e della loro ignoranza ho pensato di smettere di giocare a calcio".

L'accusa è di quelle pesanti, e non possono che far discutere: il riferimento è a un momento preciso della sua carriera, ovvero i giorni dopo il rigore sbagliato contro la Svizzera costato alla sua nazionale l'eliminazione dall'Europeo. Nel mirino di Mbappé il mancato sostegno della Federcalcio francese che non avrebbe, secondo il giocatore, preso posizione contro i razzisti.

"Ho pensato che non potevo giocare per delle persone che pensano che io sia una scimmia. Poi, però, mi sono preso del tempo per riflettere e tutti mi hanno incoraggiato. Smettere non sarebbe stato un buon messaggio, perché penso di essere un esempio per molte persone. Ho voluto dire alle nuove generazioni 'Siamo meglio di così'".

