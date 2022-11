Tutto ormai fa polemica. Anche un video di festeggiamenti. Ma in Messico pare non abbiano preso troppo bene un dettaglio della festa dell’Argentina dopo il 2-0 aperto proprio da Messi che tiene viva l’Albiceleste. In un video che ha fatto il giro del web si vede l'attaccante del PSG seduto nel suo spazio: sotto gli scarpini è presente una maglia del Messico, quella scambiata al triplice fischio con Andres Guardado.

In Messico è dunque scoppiata la polemica per questo 'oltraggio' alla casacca del 'Tricolor', alimentata dai tweet al veleno di Canelo Alvarez, super campione di boxe e idolo delle folle messicane.

Il pugile ha twittato “Avete visto Messi pulire il pavimento con la nostra maglia? Chiedo a Dio di non incontrarlo”.

A prendere le difese di Messi è stato però il connazionale Sergio Aguero, con un tweet in risposta a Canelo Alvarez: "Signor Canelo, non cerchi scuse o problemi, sicuramente lei non sa di calcio e di cosa succede in uno spogliatoio. Le magliette sono sempre per terra a partita finita per via del sudore e poi, se si guarda bene, fa il movimento per toglierla e la colpisce accidentalmente".

Una vicenda che sta dividendo il pubblico, tra chi ritiene esagerata la reazione di Canelo Alvarez e chi invece colpevolizza Messi per un'azione in cui forse ha prestato poca attenzione. In ogni caso si parla. E ci si divide. Come sempre, ormai, nel mondo dei social.

