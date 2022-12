Lionel Messi si prende di prepotenza le prime pagine dei quotidiani sportivi sia in Italia che all'estero. Il numero 10 e capitano dell'Argentina, protagonista di una partita da favola contro la Croazia nella prima semifinale dei Mondiali di Qatar 2022, viene unanimemente celebrato per avere trascinato la Seleccion alla finale di domenica contro Francia o Marocco. L'eterno confronto con Diego Armando Maradona viene inevitabilmente riproposto: "MaraMessi" titola la Gazzetta dello Sport con un titolo che è la chiara fusione tra i due geni del calcio: "Leo può trasformare la bestiale sofferenza di quattro Mondiali persi - si legge sul quotidiano milanese - nella bella favola di una carriera perfetta. Ha l'occasione per sollevare la Coppa del Mondo come Diego nell'86 e mettersi finalmente in pace con se stesso e con il paragone".

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali La classifica marcatori del Mondiale: Mbappé-Giroud vs Messi 09/12/2022 ALLE 23:33

Il Corriere dello Sport: "L'Alter Diego"

Anche il Corriere dello Sport celebra la grandezza di Leo Messi con un'apertura che lascia poco spazio alle interpretazioni: "L'Alter Diego". "Messi come Diego, con l'Argentina sulle spalle verso la finale - si legge -. Il remake strabilia quanto l'originale, perché quando il calcio è così sublime ferma il tempo, e riabilita paragoni altrimenti improbabili. La pulce che fa Maradona riannoda a uno stesso filo i ricordi messicani e le emozioni qatariote. Lo guardi ubriacare la difesa croata e pensi che un solo genio ha attraversato due generazioni per portare a noi il nettare dolcissimo della fantasia".

In Spagna: "Da che pianeta venite?"

Superiamo i confini nazionali e diamo un occhio a quello che scrivono i colleghi all'estero, in particolare in Spagna. Il quotidiano AS, che apre con una foto dell'abbraccio tra Messi e Alvarez, si chiede senza troppi fronzoli: "Da che pianeta venite?". Il Mundo Deportivo titola "Macanudos" (splendidi, magnifici), Marca e Sport ripropongono l'immagine ormai iconica Messi-Alvarez e titolano molto semplicemente: "Leo, ecco qua!", "In finale!".

Scaloni: "Messi all'ultimo Mondiale? Vedremo..."

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37