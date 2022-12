Maradona nell'86 o poco ci manca, stavolta pochissimo. Ci ha fatti impazzire, urlare, commuovere e ci ha riempito il cuore di gratitudine. Nell'edizione che ai nastri di partenza si presentava come la più scandalosa, le cui contraddizioni hanno messo a dura prova la passione per il calcio di tanti, la Pulce ci ha ricordati ad ogni tocco di palla perché siamo innamorati di questo sport. L'assist per Molina contro l'Olanda e l'intera azione con la quale ha mandato in porta Julian Alvarez per il 3-0 contro la Croazia sono le due giocate nelle quali più che in ogni altro momento della sua carriera il confine tra l'umano e il divino è diventato difficile da individuare. E non è da meno il gol stupendo contro il Messico che ha fatto rialzare la testa ai compagni e all'intera Nazione, ancora segnata dal Copa America 2021 e in questo Mondiale non ha difetti nemmeno sotto questo aspetto. Come lotta, come trascina e come gioca. Domenica la finalissima, la sua ultima presenza nella competizione iridata. In queste settimane ha distrutto numerosi record e ne ha ancora alcuni nel mirino. Presenze, gol, assist e altro ancora: "Messi" figura ovunque e quasi sempre in testa alle graduatorie. Non ci sono più parole per descrivere la grandezza di Lionel Messi . Il 10 dell'Argentina in Qatar ha disputato 6 partite come un Dio , comenell'86 o poco ci manca, stavolta pochissimo. Ci ha fatti impazzire, urlare, commuovere e ci ha riempito il cuore di gratitudine. Nell'edizione che ai nastri di partenza si presentava come la più scandalosa, le cui contraddizioni hanno messo a dura prova la passione per il calcio di tanti, la Pulce ci ha ricordati ad ogni tocco di palla perché siamo innamorati di questo sport. L'assist percontroe l'intera azione con la quale ha mandato in portaper il 3-0 contro lasono le due giocate nelle quali più che in ogni altro momento della sua carriera il confine tra l'umano e il divino è diventato difficile da individuare. E non è da meno il gol stupendo contro ilche ha fatto rialzare la testa ai compagni e all'intera Nazione, ancora segnata dal ko contro l'Arabia Saudita . Sicuramente è uno dei due migliori di sempre e, senza paura, possiamo registrare il suo nome anche nell'elenco dei migliori condottieri. Delle sue capacità di leadership si son dette tante cose negli anni, a volte proprio il carisma differente da quello di Diego è stato sfruttato come elemento per stabilire che Diego è Diego, e Messi è un'altra cosa e sta un gradino più giù. E' vero, Diego è Diego, ma la versione della Pulce vista nellae in questo Mondiale non ha difetti nemmeno sotto questo aspetto. Come lotta, come trascina e come gioca. Domenica la finalissima, la sua ultima presenza nella competizione iridata. In queste settimane ha distrutto numerosi record e ne ha ancora alcuni nel mirino. Presenze, gol, assist e altro ancora: "Messi" figura ovunque e quasi sempre in testa alle graduatorie.

PRESENZE, MINUTI, GOL, ASSIST: IL MONDIALE DEI RECORD DI MESSI

Livakovic, Leo è diventato Batistuta (10). Ed è il primo argentino a segnare in 5 partite diverse di una singola edizione. Non a caso questo è persino il miglior Mondiale di Messi: 5 gol e 3 assist, il suo precedente più roseo era il 2014 con 4+1. Ora è in testa alla classifica per la Scarpa d'Oro, davanti a Kylian Mbappé (5G, 2A) e potrebbe decidersi tutto all'atto conclusivo. Il 2022 è infine il suo anno più prolifico con la Selección. Ha segnato ben 16 gol, il suo record era di 12 e risaliva al 2012, esattamente 10 anni fa. Con il rigore con il quale ha battuto, Leo è diventato il miglior marcatore di sempre della Seleccion ai Mondiali : 11 reti, meglio anche di(10). Ed è il primo argentino a segnare in 5 partite diverse di una singola edizione. Non a caso questo è persino il miglior Mondiale di Messi: 5 gol e 3 assist, il suo precedente più roseo era il 2014 con 4+1. Ora è in testa alla classifica per la Scarpa d'Oro, davanti a(5G, 2A) e potrebbe decidersi tutto all'atto conclusivo. Il 2022 è infine il suo anno più prolifico con la Selección. Ha segnato ben 16 gol, il suo record era di 12 e risaliva al 2012, esattamente 10 anni fa.

Contro la Croazia ha messo a referto un gol e un assist, diventando il primo calciatore dal 1966 con un gol e un assist in quattro match separati dei Mondiali: 2006 vs Serbia e 2022 vs Messico, Olanda e Croazia. Inoltre, sono diventate 19 le reti ai Mondiali in cui è stato coinvolto (11 gol e 8 assist). In questo modo ha raggiunto Miroslav Klose, Ronaldo e Gerd Muller. Solo Pelé davanti a lui, a quota 20. O'Rey è nel mirino, con l'ultima partita ancora da disputare.

Un altro record che ha registrato con la semifinale riguarda il numero di presenze in Coppa del Mondo: 25. Come la Pulce solo Lothar Matthaus. Ecco allora che in finale, salvo imprevisti, diventerà l'unico a 26. Domenica bisognerà controllare il cronometro perché Lionel Messi è ad un passo anche dal primato di minuti giocati ai Mondiali (2194'), attualmente di Paolo Maldini (2217'). Mentre è già ora il calciatore con più partite da capitano nella storia dei Mondiali (18), battuto Rafael Marquez (17).

Il 10 dell'Argentina con la rete alla Croazia è entrato poi a far parte di una cerchia elitaria di giocatori. Ha segnato infatti in tutti i match della fase a finale del 2022: ottavi, quarti e semifinali. Dal 1986 in poi solo Salvatore Schillaci (1990), Roberto Baggio (1994), Hristo Stoichkov (1994), Davor Suker (1998) e Wesley Sneijder (2010) ci erano riusciti. Se segnerà anche nella finalissima, allora diventerà unico. Schillaci e Suker, infatti, hanno timbrato anche nel turno successivo ma si trattava in entrambi i casi della finale 3°/4° posto.

Prestazione allucinante, l'ennesima, contro i balcanici ed è arrivato inevitabilmente il premio di Man Of The Match. E' il quarto che riceve in Qatar e 10° totale (nessuno come lui!), ha pareggiato quindi il suo record del 2014 per maggior numero di premi individuali in una singola edizione. Un'altra curiosità: con il rigore al 34' ha portato in vantaggio l'Albiceleste, ed è la settima volta (la quarta in Qatar) che l'1-0 dell'Argentina ai Mondiali porta la sua firma. Tanto per cambiare, anche in questo caso si tratta di un record.

il più anziano (35 anni) con questo numero di reti in una singola edizione. Attenzione però ad Olivier Giroud, che è a quota 4 ed ha ancora due match da disputare. maggior numero di partite vinte. Lo detiene Miroslav Klose, lo storico bomber della Germania, che vanta 17 successi. La Pulce è a 16 insieme a Cafu. Domenica quindi insieme alla Coppa c'è in palio questo primato, meno importante del trofeo ma pur sempre indicativo dello splendore di una carriera. Lionel Messi è a quota 5 gol in questo Mondiale ed è diventato. Attenzione però ad, che è a quota 4 ed ha ancora due match da disputare. L'attaccante del Milan , essendo 36enne, può sottrargli il primato anche solo eguagliando il conto dei gol. Infine, è ad un passo da un altro record:. Lo detiene, lo storico bomber della Germania, che vanta 17 successi. La Pulce è a 16 insieme a. Domenica quindi insieme alla Coppa c'è in palio questo primato, meno importante del trofeo ma pur sempre indicativo dello splendore di una carriera.

Per concludere, vi riporto il dato sulle finali disputate con l'Argentina da Lionel Messi. Non si tratta di record ma i numeri sono spaventosi. Dal 2006 ad oggi, ha raggiunto la finale in 6 tornei su 11, ossia il 55%: 2 dei Mondiali e 4 di Copa America. Al momento il conteggio dice: 1 vittoria (Copa America 2021) e 4 sconfitte (Copa 2007, Mondiali 2014, Copa 2015, Copa 2016). Per completezza, con la Selección ha partecipato ad altre due finali, entrambe vinte: Mondiali U20 2005 ed Olimpiadi 2008.

TUTTI I RECORD DI LIONEL MESSI AI MONDIALI

Dato - Gol con Argentina 11 (1°) Argentini con 5 gol in un'edizione solo Messi Un gol e un assist in quattro partite diverse solo Messi Gol+assist 19 (2°) Gol ottavi, quarti, semi Schillaci, Baggio, Stoichkov, Suker, Sneijder e Messi Presenze 25 (1°) Presenze da capitano 18 (1°) Minuti giocati 2194' (2°) Man of the Match 10 (1°) Partite vinte 16 (2°)

