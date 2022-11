Lionel Messi raggiunge un altro traguardo storico nella sua già incredibile carriera. Grazie al gol su rigore messo a segno al 10' di Argentina-Arabia Saudita, match valido per la prima giornata del Girone C dei Mondiali di Qatar 2022 , il capitano della Seleccion è diventato il quinto giocatore di sempre a segnare almeno una rete in quattro edizioni diverse di una fase finale di un Campionato del mondo. Prima di lui c'erano riusciti solamente Pelé (1958, 1962, 1966, 1970), Uwe Seeler (1958, 1962, 1966, 1970), Miroslav Klose (2002, 2006, 2010, 2014) e Cristiano Ronaldo (2006, 2010, 2014, 2018). Messi, tuttavia, è: il primo gol, infatti, l'aveva messo a segno a Germania 2006 in Argentina-Serbia 6-0.