Se quello in Qatar sarà il mio ultimo Mondiale? Sì, sicuramente sì". Lo ha annunciato Sto contando i giorni - ammette Messi -. C'è un po' di ansia perché vogliamo che tutto vada bene. Io mi sento bene fisicamente: a differenza dell'anno scorso, quando avevo iniziato ad allenarmi tardi, ho fatto un'ottima preparazione". ". Lo ha annunciato Lionel Messi nel corso di un'intervista a Star+. Il fuoriclasse argentino del PSG, che lo scorso 24 giugno ha compiuto 35 anni, non nasconde una certa tensione per l'avvicinarsi della fase finale del prossimo Campionato del mondo , in programma tra poco più di un mese: "- ammette Messi -.".

"L'Argentina è forte, ma non è favorita"

Messi parla anche delle ambizioni della Seleccion, che insegue un titolo mondiale che manca dal 1986: "Siamo un gruppo molto forte, ma in un Mondiale può succedere di tutto e tutte le partite sono difficilissime. Per storia e tradizione, l'Argentina è sempre tra le candidate alla vittoria, ma non siamo noi i favoriti: credo che ci siano altre Nazionali sopra di noi". In Qatar l'Argentina sarà di scena nel Girone C insieme ad Arabia Saudita, Messico e Polonia. Messi e compagni debutteranno il 22 novembre a Lusail contro l'Arabia Saudita.

