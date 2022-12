Un nuovo dato statistico contribuisce a rendere ancor più straordinaria la sfavillante carriera di, in missione con la sua Argentina per la conquista della Coppa del Mondo. Grazie infatti al successo della sua Albiceleste per 2-0 sulla Polonia Leo ha continuato il suo incredibile percorso netto nei gironi di tutte le competizioni disputate in carriera, riuscendo sempre ad accedere finora alla fase a eliminazione diretta tra club e nazionale. Per il 10 sono arrivati in totale 19 passaggi del turno in Champions League (di cui 17 con il Barcellona e 2 con il Paris Saint.-Germain), 6 in Coppa America e 5 in Coppa del Mondo.