regola del Fair play. Sì. perché fino al 95' della partita del Lusail Stadium avevamo una situazione di perfetta parità tra Polonia e Messico. La differenza reti era pari (0), i gol fatti erano pari (2) e lo scontro diretto tra le due squadre cartellini presi dalle due Nazionali durante Il gol di Al Dawsari al 95' ha risolto, alla fine, tutta la faccenda, ma c'è stato il serio rischio di “mandare a casa” una Nazionale per la. Sì. perché fino al 95' della partita delavevamo una situazione di perfetta parità tra. La differenza reti era pari (0), i gol fatti erano pari (2) e lo scontro diretto tra le due squadre era terminato sullo 0-0 , con Ochoa a parare un rigore a Lewandowski. In quel caso, a decidere sarebbero stati ii dalle due Nazionali durante l'evoluzione del girone . E, anche in caso di vittoria per 2-0 del Messico, sarebbe stata eliminata comunque la squadra del ct Tata Martino. Ecco spiegato il tutto.

La regola del fair play

Fair play. Vuol dire che un maggior numero di cartellini porta una Nazionale ad essere eliminata. È già successo nella storia del Mondiale, stava per capitare anche al Messico che, in tre partite, si è visto sventolare la bellezza di 7 gialli. E questo bastava alla Polonia di Lewandowski che, invece, di cartellini ne ha presi “solo” 5. Questo era il vantaggio per Zielinski e compagni. Ecco perché, l'abbiamo visto benissimo negli ultimi 20 minuti Polonia sia rimasta ferma senza nemmeno contrastare le giocate dei giocatori dell'Albiceleste, proprio per evitare altri cartellini. I criteri per determinare il passaggio del turno di una squadra piuttosto che un'altra, durante la fase a gironi, sono: punti realizzati, differenza reti generale, miglior attacco e poi... Il. Vuol dire che un maggior numero di cartellini porta una Nazionale ad essere eliminata. È già successo nella storia del Mondiale, stava per capitare anche alche, in tre partite, si è visto sventolare la. E questo bastava alla Polonia di Lewandowski che, invece, di cartellini ne ha presi “solo” 5. Questo era il vantaggio per Zielinski e compagni. Ecco perché, l'abbiamo visto benissimo negli ultimi 20 minuti della partita contro l'Argentina , lasenza nemmeno contrastare le giocate dei giocatori dell', proprio per evitare altri cartellini.

Criteri per il passaggio del turno

Numero di punti

Differenza reti

Reti segnate

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Reti negli scontri diretti

Cartellini

Sorteggio

Il precedente di Senegal-Giappone nel 2018

E non sarebbe stata la prima volta che una squadra viene eliminata alla fase a gironi... Per colpa dei cartellini. Era capitato nel 2018, in Russia, quando il Senegal finì fuori per colpa della regola del Fair Play. Quattro anni fa fu questo lo scenario nel gruppo H con il Giappone a festeggiare appena sotto la Colombia. Il Senegal aveva fatto lo stesso numero di punti, lo stesso numero di gol, pari era la differenza reti, pari lo scontro diretto, ma la Nazionale africana conquistò, per così dire, 6 cartellini contro i 4 dei nipponici che trovarono il pass per gli ottavi di finale.

