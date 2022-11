Walid Regragui aveva pubblicato i 26 nomi per il Marocco già il 10 novembre scorso ma, proprio in queste ore, Amine Harit ha dato forfait dopo un bruttissimo infortunio rimediato nel match tra Monaco e Marsiglia (il centrocampista dell'OM ha patito una distorsione al legamento crociato del ginocchio sinistro). In caso di infortuni, le Nazionali avranno tempo di sostituire i giocatori entro 24 ore prima il debutto al Mondiale e il ct Regragui pensa addirittura a... Brahim Diaz ( Il 14 novembre era la data ultima per svelare le liste dei convocati in vista dei Mondiali in Qatar, ma si può sempre cambiare qualcosa in caso di necessità. Il ctaveva pubblicato i 26 nomi per ilgià il 10 novembre scorso ma, proprio in queste ore,ha dato forfait dopo un bruttissimo infortunio rimediato nel match tra Monaco e Marsiglia (il centrocampista dell'OM ha patito una distorsione al legamento crociato del ginocchio sinistro). In caso di infortuni, le Nazionali avranno tempo di sostituire i giocatori entro 24 ore prima il debutto al Mondiale e il ct Regragui pensa addirittura a... il Milan ne manderà 7 in Qatar ).

Ad

Sì proprio il trequartista del Milan che, agli atti, è di nazionalità spagnola. L'ex Manchester City e Real Madrid vanta addirittura una presenza e un gol nella Nazionale maggiore. Secondo le nuove regole, però, si può cambiare Nazionale se non si è superati quota 3 presenze e il classe 1999 è in piena regola per effettuare la naturalizzazione. Serve però convincerlo. Diaz ha doppio passaporto, per via delle origini del padre, ma già in passato aveva detto di no al Marocco preferendo la più quotata Spagna. Sarà cambiato qualcosa?

Mondiali Perché ai Mondiali si potranno fare fino a 6 sostituzioni? 02/11/2022 ALLE 16:19

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Da Pogba a Reus: tutti i giocatori che salteranno i Mondiali 19/10/2022 ALLE 13:06