Calcio

Militao: "Infortunio di Benzema? Già al Real Madrid non stava bene, gli auguro il meglio"

MONDIALI 2022 - Il difensore centrale brasiliano commenta il forfait dell'attaccante francese Pallone d'Oro in carica, costretto a rinunciare ai Mondiali 2022 per infortunio: "Gli auguro il meglio, come sempre".

00:00:47, 29 minuti fa