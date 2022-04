Calcio

MONDIALE 2022 - Da Donnarumma a Salah: la Top 11 degli esclusi a Qatar 2022

MONDIALE 2022 - Si stanno delineando le squadre che andranno a contendersi la coppa del mondo tra pochi mesi in Qatar, tante però le esclusioni eccellenti. Purtroppo per l'Italia, molti nomi azzurri dal portiere Donnarumma fino al 'parigino' Verratti e a Federico Chiesa, stella promessa italiana. Completano il reparto in mezzo al campo l'algerino Mahrez e l'interista Barella.

00:02:01, 35 minuti fa