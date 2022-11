Calcio

Mondiale Qatar 2022 - Le favorite di Messi per il Mondiale, non c'è l'Argentina. "Direi questi tre nomi..."

QATAR 2022 - Leo Messi si sbilancia sulle favorite per il prossimo Mondiale. A sorpresa non cita la sua Argentina tra le squadre in prima fila per la vittoria.

00:00:23, 36 minuti fa