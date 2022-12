Calcio

Mondiali 2022 - Abbracci, foto e bambini in campo: clima di festa nel ritiro del Brasile dopo la goleada alla Corea

MONDIALI 2022 - Il Brasile aprirà il programma dei quarti di finale venerdì 9 alle ore 16 contro la Croazia. La formazione di Tite si sta divertendo in Qatar e sogna in grande. E dopo aver regalato spettacolo contro la Corea del Sud, i giocatori e il CT si dedicano anche ad attività rilassanti. Bambini in campo, abbracci, selfie prima di un regolare allenamento per preparare il prossimo match.

00:01:42, 20 minuti fa