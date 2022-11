nessuno la indosserà. Non è ragionevole ricevere un cartellino giallo “gratuito”, sembrano voler dire. E’ un altro fatto che mette in ombra il Qatar, un Paese ospitante che in questi mesi ci ha già abituato a fatti controversi, che facciamo fatica a comprendere ed a condividere. Le fasce da capitano arcobaleno della campagna “One Love” non potranno essere indossate ai Mondiali in Qatar . Questa era stata la decisione in extremis e spiazzante della FIFA. Successivamente, era circolata la voce che i giocatori che l’avrebbero indossata avrebbero ricevuto un’ammonizione ad inizio partita. Tuttavia, i diretti interessati nelle diverse conferenze stampa avevano annunciato che sarebbero andati incontro volentieri a sanzioni pur di difendere le loro idee. Ora, però, è arrivata la presa di posizione delle federazioni:. Non è ragionevole ricevere un cartellino giallo “gratuito”, sembrano voler dire. E’ un altro fatto che mette in ombra il Qatar, un Paese ospitante che in questi mesi ci ha già abituato a fatti controversi, che facciamo fatica a comprendere ed a condividere.

COS’ERA LA FASCIA ARCOBALENO

A fine settembre 10 Nazionali, di cui 8 partecipanti a Qatar 2022, avevano comunicato la loro adesione alla campagna “OneLove” contro le discriminazioni, in particolare quelle legate all’orientamento sessuale e quindi ai diritti LGBTQ+. Un messaggio che sarebbe stato trasferito al pubblico dai capitani, proprio con una particolare fascia al braccio, uguale per tutti coloro che avessero scelto di unirsi al coro. Il progetto prevedeva che la indossassero per l'intera durata della competizione iridata.

Inghilterra, Olanda, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Svizzera e Galles. Salvo poi, ripensamenti come quello dei transalpini: Harry Kane, Virgil Van Dijk, Manuel Neuer e Gareth Bale. Com’era fatta? Presentava un grande cuore al centro colorato in 6 modi diversi: rosso, nero, verde, rosa, giallo e azzurro. Al centro del cuore il numero 1. La scritta OneLove completava l’oggetto. Le Nazionali coinvolte in origine erano:. Salvo poi, ripensamenti come quello dei transalpini: il portiere Hugo Lloris aveva già comunitato di non volerla indossare per rispettare la cultura del Qatar. Le figure in primo piano erano quindi

IL PERICOLO AMMONIZIONE

La FIFA in seguito alla decisione di vietare le fasce arcobaleno, ha avanzato una sua proposta alternativa: una serie di messaggi sociali sulle fasce dei capitani. Una mossa che ha reso ancora più illegali quelle “One Love”. Tra domenica 20 novembre e la mattina successiva, l’iniziativa per i diritti LGBTQ+ aveva cominciato a scricchiolare. Si diceva infatti che i capitani che avrebbero indossato la fascia arcobaleno avrebbero rischiato l’ammonizione ad inizio partita per mancato rispetto delle regole sugli equipaggiamenti in campo. Dunque, Gareth Bale, Harry Kane e Virgil Van Dijk attesi in campo lunedì 21 novembre sarebbero stati i primi a correre questo pericolo. Tutti e tre, inizialmente, avevano annunciato che non si sarebbero arrestati di fronte alle minacce ed a possibilità di sanzione. Ad esempio il difensore centrale dell’Olanda e del Liverpool aveva detto: “Indosserò al braccio la fascia One Love. E se riceverò un cartellino giallo per averla indossata, allora dovremo discuterne. Perché non mi piace giocare da ammonito”.

Harry Kane con indosso la fascia One Love bannata dalla FIFA Credit Foto Getty Images

IL PASSO INDIETRO DELLE FEDERAZIONI

Le federazioni delle Nazioni, prima elencate, hanno sostenuto con orgoglio la campagna “One Love” in questi mesi. Tuttavia, di fronte allo stop della FIFA hanno vacillato. Il CEO della federazione inglese, Mark Bullingham, nella mattina di lunedì in un programma radiofonico ha preannunciato che forse Harry Kane non avrebbe indossato la fascia arcobaleno contro l’Iran. “Se la minaccia delle sanzioni sportive è reale, dobbiamo trovare un altro modo per mostrare i nostri valori”, ha affermato. Poi l’indiscrezione che Virgil Van Dijk avrebbe rinunciato all’iniziativa “One Love” contro il Senegal. Infine, è arrivata la decisione ufficiale: l’Inghilterra e altre sei Nazioni europee non indosseranno la fascia arcobaleno per evitare conseguenze negative.

IL COMUNICATO DELLA FA

La federazione inglese ha reso nota la sua decisione con un comunicato ufficiale, che recita così: “La FIFA è stata molto chiara sul fatto che imporrà sanzioni sportive se i nostri capitani indosseranno quelle fasce in campo. Come federazioni nazionali, non possiamo mettere i giocatori in una posizione in cui potrebbero affrontare sanzioni sportive, compresi i cartellini, quindi abbiamo chiesto ai capitani di non tentare di indossare le fasce nelle partite dei Mondiali. Eravamo pronti a pagare multe che normalmente si applicano alle violazioni dei regolamenti del kit e volevamo fortemente indossare la fascia. Tuttavia, non possiamo mettere i nostri giocatori nella situazione in cui potrebbero essere ammoniti o addirittura essere costretti a lasciare il campo di gioco. Siamo molto frustrati dalla decisione FIFA che riteniamo senza precedenti. Abbiamo scritto alla FIFA nel mese di settembre informandoli del nostro desiderio di indossare la fascia One Love per sostenere attivamente l'inclusione nel calcio, e non c’è stata risposta. I nostri giocatori e allenatori sono delusi, sono forti sostenitori dell'inclusione e mostreranno sostegno in altri modi”.

