nessuna birra alcolica sarà venduta ai tifosi negli stadi del Qatar. Una decisione che in tanti avevano paventato (ma che finora non era ancora diventato reale) visto che La notizia di cui si è parlato tanto negli ultimi mesi diventa realtà: secondo quanto riporta Reuters, gli organizzatori della Coppa del Mondo hanno deciso cheUna decisione che in tanti avevano paventato (ma che finora non era ancora diventato reale) visto che i Mondiali che iniziano domenica saranno i primi a tenersi in un paese musulmano conservatore con severi controlli sull'alcol, il cui consumo è vietato in pubblico.

"Tanti tifosi arrivano dal Medio Oriente e dall'Asia meridional, dove l'alcol non ha un ruolo così importante nella cultura", ha detto la fonte anonima in merito alla notizia. "Il pensiero alla base di questa decisione è che per tanti fan la presenza di alcol non creerebbe un'esperienza piacevole".

Ad

Budweiser, uno dei principali sponsor della Coppa del Mondo con diritti esclusivi per la vendita di birra durante il torneo (si parla di un accordo da 75 milioni di euro), si era già accordata per vendere birra alcolica all'interno del perimetro che circonda ciascuno degli otto stadi tre ore prima e un'ora dopo ogni partita.

Mondiali Perché ai Mondiali si potranno fare fino a 6 sostituzioni? 02/11/2022 ALLE 16:19

I possessori di biglietti avranno accesso ai prodotti Budweiser, Budweiser Zero e Coca-Cola all’interno del perimetro dello stadio" (messaggio sulla guida ufficiale della Fifa).

Ma la decisione di cambiare registro arriva dopo i negoziati intercorsi tra il presidente della FIFA Gianni Infantino, Budweiser e i dirigenti del Comitato supremo per la consegna e l'eredità (SC) del Qatar, che sta organizzando la Coppa del mondo. L'alcol verrà comunque servito all'interno delle zone hospitality dello stadio, ha aggiunto la fonte.

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Da Pogba a Mané e Nkunku: tutti i giocatori che salteranno i Mondiali 19/10/2022 ALLE 13:06