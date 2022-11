17 novembre

Svizzera-Ghana 0-2 (70' Salisu, 74' Semenyo)

Mondiali Perché ai Mondiali si potranno fare fino a 6 sostituzioni? 02/11/2022 ALLE 16:19

Buone notizie per il Ghana che, che supera 2-0 la svizzera grazie ai gol di Salisu e Semenyo (70' e 74'). Una gara giocata ad alte temperature - 34 gradi circa - nella quale il ct rossocrociato Murat Yakin ha sperimentato soluzioni tattiche diverse, giocando con la difesa a tre, per esempio, e dando spazio a giocatori meno utilizzati. L'ingresso di Okafor e Seferovic, oltre a Steffen e Aebischer non ha cambiato le sorti dell'incontro per gli elvetici.

14.40 Giappone-Canada

17.00 Giordania-Spagna

17.00 Marocco-Georgia

19.45 Portogallo-Nigeria

18 novembre

11.00 Camerun-Panama

16.00 Belgio-Egitto

16.30 Bahrain-Serbia

