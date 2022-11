Al-Dawsari. Un nome che ricorderanno a lungo in Arabia Saudita. Un atleta di cui si racconterà a figli e nipoti. È proprio lui il . Un nome che ricorderanno a lungo in. Un atleta di cui si racconterà a figli e nipoti. È proprio lui il giustiziere dell'Argentina , con un gol fantastico ad abbattere Emiliano Martínez con una prodezza che è valsa il 2-1 all'Albiceleste . Per Salem Al-Dawsari, con un passato anche in Spagna con la maglia del Villarreal, è il gol n° 18 in Nazionale maggiore su 74 presenze. e, questo, siamo sicuri sarà il gol a cui terrà di più in carriera.

Al-Dawsari che ha debuttato in Nazionale maggiore all'età di 20 anni, 6 mesi e 10 giorni. Il suo primo match è quello del 29 febbraio 2012, più di dieci anni fa, quando segnò anche un gol nella sconfitta per 4-2 contro l'Australia, in un match di qualificazione ai Mondiali 2014. A 'scoprirlo' fu una vecchia conoscenza del calcio italiano. Il ct dell'Arabia Saudita era un certo Frank Rijkaard.

