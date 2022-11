Angel Di Maria. El Fideo, protagonista di tre mesi turbolenti con la maglia della Juventus contraddistinti da L’aria della Nazionale fa bene ad. El Fideo, protagonista di tre mesi turbolenti con la maglia della Juventus contraddistinti da guai fisici espulsioni inopinate e più ombre che luci, sembra essere carico a pallettoni e fisicamente tirato a lucido per il Mondiale in Qatar, in cui l’Albiceleste proverà a sfatare quel tabù con la Coppa del Mondo che manca dai tempi di Diego Maradona. A sei settimane esatte dall’ultima partita giocata da titolare coi bianconeri ( l'11 ottobre scorso contro il Maccabi Haifa in Champions League ), Angel Di Maria è tornato titolare dal primo minuto contro gli Emirati Arabi Uniti, griffando un primo tempo scintillante in cui si è messo in evidenza confezionando 2 reti e un assist d’autore per Leo Messi, uscito dopo i primi 45’ di gioco.

A sbloccare il risultato poco dopo il quarto d’ora di gioco ci ha pensato Julian Alvarez, abile a finalizzare un contropiede almentato da capitan Leo Messi. Dal 28’ è salito in cattedra El Fideo, che dapprima con un formidabile diagonale rasoterra di sinistro al volo ha realizzato il 2-0 e poi otto minuti dopo ha concesso il bis con uno slalom in area di rigore, in cui ha seminato avversari come birilli e gonfiato la rete dopo aver scartato anche il portiere. Prima della pausa di metà tempo c’è spazio anche per il poker di Messi che di destro capitalizza l’assist dello scatenato Di Maria.

All’intervallo Scaloni ha effettuato diversi cambi, risparmiando sia Messi che Di Maria ed inserendo anche l’interista Correa che cala il 5-0 con un infilandosi nella tenera retroguardia avversaria ispirato da un bel filtrante dell’ex numero 10 dell’Udinese, Rodrigo De Paul. Per l'Argentina si tratta del 36° risultato utile consecutivo, a meno due dal record dell'Italia di Roberto Mancini.

Seguono aggiornamenti!

