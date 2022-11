Può darsi che la lista dei 26 giocatori per il Mondiale cambi. Vedremo. Ci sono giocatori che non stanno bene al 100%. Vogliamo essere prudenti e vedere come si evolvono". Sono 4 i giocatori che non sono stati convocati per la sfida odierna, tra questi anche Paulo Dybala. L'Argentina è scesa in campo oggi nell'amichevole contro gli Emirati Arabi . Successo per 5-0 della Nazionale di Scaloni, ma le parole del CT nel post partita hanno fatto rumore. "Sono 4 i giocatori che non sono stati convocati per la sfida odierna, tra questi anche

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Perché ai Mondiali si potranno fare fino a 6 sostituzioni? 02/11/2022 ALLE 16:19

Mourinho: "Dybala? Non ho consigli: ha la faccia da bambino ma..."

Il giocatore della Roma non è al meglio della condizione ed è stato prudenzialmente tenuto a riposo. Da capire se le sue condizioni daranno garanzie allo staff di Scaloni nei prossimi giorni, quando verranno prese le decisioni finali sulla lista dei 26 da portare in Qatar. Gli ex Atalanta Cristian Romero e Papu Gómez, oltre al viola Nicolás González sono gli altri giocatori a rischio. I 4 eventuali sostituti sarebbero Juan Musso, Facundo Medina, Thiago Almada e Ángel Correa.

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Da Pogba a Reus e Nkunku: tutti i giocatori che salteranno i Mondiali 19/10/2022 ALLE 13:06