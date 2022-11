Lionel Messi potesse saltare il debutto Mondiale Argentina debba avere per forza il suo capitano per centrare la vittoria contro un avversario sicuramente inferiore tecnicamente, ma abbiamo visto - in ogni squadra in cui è passato - come sia diverse la concentrazione e la determinazione dei compagni se in campo ci sia o meno la Pulce al loro fianco. Ma Messi ci sarà e non vede l'ora di goderselo questo Mondiale. Vuole assolutamente vincerlo, ma ci arriva con un atteggiamento e una percezione diversa. “Ho un’altra età che mi ha dato un’altra serenità che mi consente di godermi di più certi momenti”, è un Messi maturo. Forse il Messi ideale per Allarme rientrato. Dopo un colpo subito in allenamento , si temeva chepotesse saltare il debutto Mondiale contro l'Arabia Saudita . Non che l'debba avere per forza il suo capitano per centrare la vittoria contro un avversario sicuramente inferiore tecnicamente, ma abbiamo visto - in ogni squadra in cui è passato - come sia diverse la concentrazione e la determinazione dei compagni se in campo ci sia o meno laal loro fianco. Ma Messi ci sarà e non vede l'ora di goderselo questo Mondiale. Vuole assolutamente vincerlo, ma ci arriva con un atteggiamento e una percezione diversa. “”, è un Messi maturo. Forse il Messi ideale per l'Argentina per riconquistare un Mondiale che manca dal 1986?

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Quali sono le sue condizioni?

Bene, mi sento bene. Avevo preso un colpo. Mi sono allenato a parte per qualche giorno, ma ho superato il problema e sono pronto per il Mondiale

Che Mondiale sarà?

Diverso, naturalmente, perché cade in mezzo alla stagione. Di solito avevamo un mese per prepararlo, ora non abbiamo avuto tempo. Ma le emozioni sono le stesse. Stiamo bene e giochiamo bene. Viviamo un momento speciale. Sarà il mio ultimo Mondiale, l’ultima occasione per raggiungere il mio grande sogno, il nostro grande sogno.

Cosa aspettarsi dalla sfida con l'Arabia Saudita

Il nostro è un gruppo che è cresciuto in confidenza partita dopo partita, sia in campo che fuori. Ma il debutto in un Mondiale è sempre una partita difficile... Per le tensioni che sicuramente sentiremo

Tanti tifano l'argentina

Sì, è bello sentire che molta gente, anche non Argentina, vuole che l’Argentina vinca e che questo sia il mio Mondiale. Riconosco l’affetto che mi arriva da ogni parte del mondo

È la tua Argentina più forte?

Non so se questa Nazionale sia migliore, ma di sicuro le tante vittorie ottenute ci hanno dato una serenità e una fiducia che prima non avevamo. Ma anche quello del 2014 era un gruppo molto unito, che assomigliava molto a questo

Messi: "Giocare fino a 40 anni? No, ma resterò nel calcio"

Che dire ai debuttanti?

Di metterci tanta voglia e di non arrendersi mai, qualsiasi cosa accada durante la partita

Mai si era visto un Messi così sorridente

Ho un’altra età che mi ha dato un’altra serenità che mi consente di godermi di più certi momenti che prima mi perdevo. Voglio vincerlo, ma anche godermelo questo Mondiale

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58