Momenti di apprensione per l’Argentina e anche per l’Inter: Joaquin Correa, infatti, è diventato tema di preoccupazione per entrambe le squadre visto che, al termine della partita amichevole con l’Arabia Saudita, il nerazzurro ha riportato un problema al ginocchio sinistro.

Stando alle prime informazioni, perà, non si tratta di un vero e proprio infortunio, ma soltanto di un fastidio: secondo quanto riporta Gaston Edul, giornalista argentino al seguito della Seleccion, sarebbe uno strascico del vecchio infortunio al tendine rotuleo e niente di nuovo. La definisce testualmente anche lui “un fastidio persistente e non una lesione”.

L’ambiente, dunque, è abbastanza sereno ora: sembra che la partecipazione al Mondiale (e la salute stessa del giocatore) non sia compromessa.

