Leo Messi, il capitano, A poco più di tre giorni esatti dal debutto nel Mondiale contro l’Arabia Saudita , nel ritiro dell’Argentina si interrogano riguardo il possibile utilizzo dal primo minuto di, il capitano, il leader tecnico , l’uomo più atteso della Selecion Albiceleste che va all’assalto del Mondiale. Il numero 10 nell’ultima sessione d’allenamento – la prima che ha visto in campo Thiago Almada e Angel Correa, le new entry che hanno preso il posto degli infortunati Nico Gonzalez e Joaquin Correa – ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo e c’è chi ipotizza che il ct Scaloni possa anche decidere di non rischiarlo nella prima sfida d’esordio contro l’Arabia Saudita.

Messi non è stato l’unico per la verità a svolgere un lavoro differenziato, anche Palacios e Lisandro Martinez hanno lavorato a parte mentre si sono regolarmente allenati svolgendo la partitella anche Marcos Acuna, che ha smaltito il dolore all’inguine che si riacutizzato dopo l’amichevole contro gli Emirati, ed il Papu Gomez, che aveva subito una botta al ginocchio nell’ultimo test ma che per fortuna non si è rivelata nulla di grave.

Stando ai cronisti argentini, le possibilità che Messi possa saltare la sfida contro l’Arabia Saudita sono remote ad oggi, non dovesse farcela comunque al suo posto potrebbe toccare proprio ad Alejandro Gomez che completerebbe il tridente con Lautaro e Di Maria.

Messi: "L'Argentina non è favorita, 3 Nazionali sono superiori..."

La probabile formazione dell’Argentina contro l’Arabia Saudita

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Acuña; De Paul, Paredes, McAllister; Messi (Gomez), Lautaro, Di Maria. All. Scaloni.

