Stati Uniti-Galles, match valido per la prima giornata del gruppo B di Qatar 2022, é terminata 1-1. Allo stadio Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan decidono le reti di Weah nel primo tempo e di Gareth Bale su rigore all'82'. Un buon pareggio per entrambe, in attesa di sfidare l'Inghilterra e l'Iran. Prova discreta di Dest e McKennie, in ombra Ramsey.

Il tabellino di Stati Uniti-Galles 1-1 (primo tempo 1-0)

USA (4-3-3): Turner; Dest (Dal 74' Acosta), Zimmerman, Ream, Robinson; Musah (Dal 74' Yedlin), Adams, McKennie (Dal 66' Aaronson); Sargent (Dal 74' Wright), Weah (Dal 88' Morris), Pulisic. CT. Gregg Berhalter

GALLES (3-4-3): Hennessey; Davies, Rodon, Mepham; Williams (Dal 79' Johnson), Ramsey, Ampadu, Roberts; James (Dal 46' Moore), Bale, Wilson (Dal 92' Thomas). CT. Robert Page

Arbitro: Al-Jassim (Qat)

Gol: 36' Weah (U), 82' rig. Bale (G)

Assist: Pulisic

Ammoniti: Dest, McKennie, Bale, Mepham, Ream, Acosta

Gareth Bale su rigore firma il pareggio sugli States Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

9' - Gran riflesso di HENNESSEY. Cross da destra di Weah, auto-deviazione di Rodon, palla che schizza in porta. Bravo il portiere del Galles.

10' - PALO DI SARGENT. Altra azione immediata degli States, cross di Robinson da sinistra e deviazione aerea di Sargent sul palo esterno.

36' - GOL! 1-0 USA! Segna Timothy WEAH. Palla sublime in verticale di PULISIC per WEAH, che taglia dentro e batte Hennessey di prima con l'esterno. 1-0 States.

65' - Miracolo di TURNER. Alza perfettamente sul colpo di testa ravvicinato di DAVIES. Occasionissima qui.

80' - Ingenuitá clamorosa di ZIMMERMAN e rigore per il GALLES. Fallo in ritardo su Bale in area.

82' - BALE! GOL! Proprio lui! Il faro del Galles. 1-1. RIGORE MAGNIFICO a incrociare.

Il migliore

Christian PULISIC - Sublime l'assist per Weah. Parte da sinistra, ma si accentra spesso. In forma, ispirato, a tratti imprendibile.

Il peggiore

Walker ZIMMERMAN - Bene per 80 minuti, poi la fesseria colossale su Bale: fallo sciocco in area, rigore, gara degli States rovinata.

