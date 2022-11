Ad

LE PAGELLE DEL BELGIO

Thibaut COURTOIS 7 - Pronti via e para subito il rigore a Davies. Chiude la porta ad ogni tentativo del Canada.

Leander DENDONCKER 6- in trincea come tutta la retroguardia belga nel primo tempo, ma il Canada non segna.

Jan VERTONGHEN 5.5 - Soffre l’effervescenza di Buchanan che atterra anche in area rischiando il rigore, ma il primo a mollare è l’avversario che esce con i crampi.

Toby ALDERWEIRELD 6.5 - Suo il lancio lungo che porta al gol di Batshuayi, merita un mezzo voto in più.

Timothy CASTAGNE 5.5 - Corre tanto proponendosi spesso in area, ma non riesce mai nel controllo decisivo per mettersi nella condizione di segnare.

Axel WITSEL 5.5 - Spento e solitario a centrocampo, soffre la fisicità del Canada in avvio.

Youri TIELEMANS 5 - Non si accende mai, anche perchè nel primo tempo si gioca praticamente ad una porta sola. Non rientra in campo nella ripresa (dal 46' Amadou ONANA 6 - Più frizzante del sostituto, corre sulla sinistra e Johnston è costretto alle maniere forti per fermarlo)

Yannick CARRASCO 5 - Non è la sua stagione (nè quella del suo Atletico). Protagonista con il tocco di mano che porta al rigore per il Canada. Martinez lo tiene negli spogliatoi dopo l’intervallo (dal 46' Thomas MEUNIER 6 - Entra in campo e porta fisicità nel momento del bisogno)

Kevin DE BRUYNE 5.5 - Qualche lampo nel secondo tempo quando il Canada è ormai spompato e poco altro. Senza di lui, la manovra del Belgio è buia.

Eden HAZARD 5 - Non si accende, non incide e viene sovrastato dalla difesa canadese. Bisognoso di ritrovarsi quanto prima (dal 62' Leandro TROSSARD 6 - un tiro fuori e nulla più, fa comunque meglio del giocatore che sostituisce)

Michy BATSHUAYI 7 - è lui l'uomo partita, il giocatore che regala i primi tre punti al Belgio. Non era semplice sostituire Lukaku, ma lo ha fatto risultando estremamente decisivo per la propria squadra. I 3 punti dei Diavoli Rossi portano la sua firma. (dal 78' Louis OPENDA s.v.)

All. Roberto MARTINEZ 6.5 - Deve fare a meno di Lukaku ma Batshuayi lo ripago con il gol vittoria. Si sbraccia in panchina non riconoscendo la propria squadra ma intanto porta tre punti essenziali a casa ed è primo nel girone.

LE PAGELLE DEL CANADA

Milan BORJAN 6 - Incolpevole in occasione del gol, non viene impensierito più di tanto per il resto della partita

Alistair JOHNSTON 5 - Si getta costantemente in avanti ma i suoi cross mancano di precisione. Ok produrre tanto, ma bisogna cercare di farlo anche bene. Rischia il rosso per un intervento su Onana a cui riesce a leggere solamente la targa.

Steven VITORIA 5.5 - Partita diligente ma resta sorpreso dall’inserimento di Batshuayi in occasione del gol.

Kamal MILLER 5.5 - Come Vitoria, non si aspetta il colpo di classe di Batshuayi in occasione del gol ma è bravo anche a limitarlo in più occasioni.

Atiba HUTCHINSON 6 - partita di grande sacrificio a 39 anni suonati, il che lo rende il secondo giocatore di movimento più anziano ad aver giocato una partita ai mondiali dopo Roger Milla (dal 58' Ismael KONE 5.5 - Ha 19 anni meno di Hutchinson ma corre la metà ed è meno presente del capitano)

Junior HOILETT 5.5 - Costantemente pericoloso ma mai realmente incisivo (dal 58' Cyle LARIN 6 - Entra bene, potrebbe avere più spazio nelle prossime partite)

Richie LARYEA 6.5 - il Belgio soffre i suoi continui inserimenti, si vede negare un rigore quando viene atterrato in area da Witsel (dal 74' Sam ADEKUGBE s.v.)

Tajon BUCHANAN 7 - Il migliore in campo del Canada. Corre per tutta la partita, meriterebbe un rigore per un intervento di Vertonghen ma Sikazwe propende per il non fischio (dall'81' Liam MILLARs.v.)

Stephen EUSTAQUIO 6 - Bravo a centrocampo, impreciso sui calci piazzati anche da buona posizione (dall'81' Jonathan OSORIO s.v.)

Alphonso DAVIES 6 - Il rigore sbagliato in avvio pesa tantissimo, ma fa di tutto per farsi perdonare l’errore. Il giocatore con più classe in campo per il Canada

Jonathan DAVID 5.5 - Il Canada produce tanto ma lui non si fa mai trovare pronto all’appuntamento con il gol: al Mondiale serve concretezza, vedi appunto il Belgio

All. John HERDMAN 6 - Applausi meritati per aver messo in campo una squadra che ha reso la vita difficile al Belgio. Meritava di più il suo Canada, molto di più.

