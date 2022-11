Il gol di Al Dawsari contro l'Argentina ? Quello dicontro la Germania? No, l'ultima partita della prima giornata della fase a gironi può averci regalato il vero gol più bello di questa edizione del Mondiale. A regalare i primi tre punti alci ha pensato Richarlison.si è infortunato alla caviglia ed è stato l'attaccante del Tottenham, quindi, a mettersi sulla spalle lae a realizzare i due gol partita contro la Serbia . Spettacolare il secondo gol quando, in rovesciata, batte Milinkovic Savic sull'assist di Vinicius. Un gesto alla, degno da figurine panini.

Paura per Neymar: ko alla caviglia destra, esce in lacrime

Perè il 19° gol in Nazionale maggiore in 39 presenze. Una bella soddisfazione per il classe '97 che era stato addirittura criticato alla viglia di questa sfida . Perché? Perché, con una buttata, pensava già al termine della sua carriera e di cosa avrebbe fatto una volta smesso col pallone... Ovvero comprarsi un'isola e portarci un sacco di donne con lui. Omaggio ad una foto iconica di Ronaldinho, mentre posava in piscina con diverse donne al suo fianco. In patria, però, non l'avevano presa bene chiedendo a Richarlison maggior serietà.